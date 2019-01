Berlin. Unbekannte haben offensichtlich Hundekot an die Türklinke einer islamischen Gemeinde in Berlin-Moabit geschmiert. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Ein Vereinsmitglied habe die Fäkalien am Montag entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Der 27-jährige Zeuge habe die Beamten zudem auf ein laut Polizeiangaben vor längerer Zeit eingeritztes Hakenkreuz hingewiesen und Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

( dpa )