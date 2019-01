Kurz nach Mitternacht erste Babys in Berlin geboren

Berlin. Wenige Minuten nach Jahresbeginn sind die ersten Babys in Berlin zur Welt gekommen. Im Vivantes Klinikum im Friedrichshain wurde bereits um 0.05 Uhr ein kleines Mädchen geboren, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte. Julia sei das erste Kind ihrer Eltern und mit 2580 Gramm und 46 Zentimetern ein eher zartes Kind. Insgesamt wurden nach Klinikangaben am Neujahrsmorgen bis 6.00 Uhr sechs Kinder in den sechs Geburtskliniken von Vivantes geboren. In den Kliniken der Charité wurde das erste Baby den Angaben zufolge um 0.27 Uhr im Campus Mitte geboren - ein 3275 Gramm schwerer Junge.

( dpa )