Berlin. So dumm kann es kommen, wenn man in Berlin-Reinickendorf unmittelbar vor einem Polizeiauto mit Schreckschusswaffen rumballert und auch noch illegale Böller im Rucksack hat: "Dann endet die Nacht eben schon um 21 Uhr bei Mutti zu Hause", twitterte die Berliner Polizei am Silvesterabend. Bei den nach Hause Geschickten handelte es sich um zwei Jugendliche männlichen Geschlechts im Alter von 15 und 16 Jahren.

( dpa )