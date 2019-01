Berlin: Tausende Zuschauer verfolgen Deutschlands größte Silvesterparty am Brandenburger Tor.

Vorgezogen: Silvesterfeuerwerk im Hafen der Hansestadt Stralsund. Das Feuerwerk fand am frühen Abend statt.

In Yogyakarta (Indonesien) mag man es auch bunt.

Sagenhaftes Schauspiel über dem Chao Phraya River in Bangkok, Thailand.

In Bangkok beobachten Einwohner und Touristen das Feuerwerk – durch die Handykamera. Tipp: Einfach mal genießen kann auch nicht schaden.

Über dem Victoria Harbour und dem Convention and Exhibition Centre in Hongkong leuchtet der Himmel.

Über der Marina Bay in Singapur kanllt es gewaltig.

Auf der Princes Bridge beobachten Menschen das Feuerwerk während der Silvesterfeierlichkeiten in Melbourne.

Die Harbour Bridge und das Opera House in Sidney werden von Feuerwerk erleuchtet.

In Brisbane (Australien) beobachten Zuschauer das Feuerwerk über dem Brisbane River.

Auf Deutschlands größter Silvesterparty vor dem Brandenburger Tor haben Hunderttausende in Berlin friedlich ins neue Jahr gefeiert.

Welcome 2019 Hunderttausende feiern Silvester am Brandenburger Tor

Berlin. Sie kamen aus Delhi, Litauen oder den Niederlanden - und viele trugen neonleuchtende Brillen und leuchtende Luftballons: Ziemlich friedlich und sehr fröhlich haben laut Veranstalter einige Hunderttausend Menschen den Jahreswechsel auf der größten Party Europas im Herzen Berlins gefeiert.

Das Motto der Partymeile am Brandenburger Tor: „Welcome 2019“. „Es war schon früh richtig voll“, sagte eine Polizeisprecherin und bestätigte nach Mitternacht: „Es war trotzdem im Großen und Ganzen eine entspanntes Fest.“

Höhepunkt wie jedes Jahr: das Feuerwerk um Mitternacht

Schon seit dem Nachmittag hatten sich an den Eingängen Schlangen gebildet, wie eine Sprecherin der Veranstaltung sagte. Dies war auch den Sicherheitskontrollen geschuldet. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten. 500 bis 800 Mitarbeiter von Firmen kontrollierten laut Veranstalter die Gäste.

Die Besucher - viele mit leuchtenden Brillen und Luftballons ausgestattet - feierten den Jahreswechsel zu einem buntgemixten Bühnenprogramm, das von Eagle Eye Cherry über DJ Bobo, Bonnie Tyler und Alice Merton bis Nico Santos reichte. Höhepunkt auch in diesem Jahr: Das Höhenfeuerwerk über dem Brandenburger Tor um Mitternacht.

Polizei: Bis Mitternacht kaum Vorfälle

Anders als in den Vorjahren gab es laut Polizei bis Mitternacht kaum unangenehme Vorfälle - keine Übergriffe auf Helfer oder Polizisten wurden demnach bis dahin gemeldet, und zunächst auch nur zwei Beschwerden über Antanzereien. „Es ist wirklich recht ruhig dieses Jahr“, sagte eine Sprecherin.

Das galt zwar aus Sicht der Sicherheitskräfte - aber nicht für den Besucherandrang: Schon anderthalb Stunden vor Mitternacht waren die Zugänge zu dem riesigen Party-Areal geschlossen worden - wegen Überfüllung.

Zahlreiche Besucher waren eigens aus dem Ausland gekommen. Darunter auch Shruti Stivastava, die extra aus Delhi angereist war, um mit ihrem in Aachen lebenden Bruder Aniket zu feiern. Für Berlin entschieden sich die beiden nach einer Google-Suche: „Hier soll man am besten feiern können“, sagte Aniket. „Es ist toll - die Lichtshow, die Musik, die Leute.“ Um die Sicherheit machten sie sich keine Sorgen - es gebe ja Einlasskontrollen.

Alexandra Wang und Katerina Xue reisten aus Großbritannien und den Niederlanden nach Berlin. „Vor allem für das Feuerwerk“, sagten sie. Sie hätten schon viel über Berlins berühmte Riesenparty gehört. Dort war der Andrang irgendwann so groß, dass es vor der Bühne eng wurde. „Es ist so voll“, stöhnte Joe Lesvinciunate aus Litauen. Zwei Stunden stand sie vor einem Absperrgitter, dem letzten vor der Bühne. Oben spielte schließlich DJ Bobo. Aber: „Das kann man nicht wirklich genießen hier.“ Mehrere Male musste sich das Security-Personal gegen die Absperrung drücken, um die Menschen zurückzuhalten.

Großaufgebot der Polizei vor Ort

Für die Sicherheit der Gäste war ein Großaufgebot von Polizisten am Ort. Auf der Partymeile und am Alexanderplatz zusammen waren es laut Tweet der Polizei rund 1300 Einsatzkräfte - in der Silvesternacht 2017/2018 waren es rund 1800 Beamte.

#Welcome2019

Damit Sie sicher feiern können, sind wir heute mit rund 1.300 Einsatzkräften auf der Festmeile und am #Alex im Einsatz.

Rutschen Sie gut rein!#Einsatztwittern pic.twitter.com/HpCwqmcyMF — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2018

Die Berliner Feuerwehr war nach eigenen Angaben in der Hauptstadt mit 1400 haupt- und ehrenamtlichen Helfern im Einsatz - und fuhr zwischen 19 Uhr und Mitternacht stolze 458 Einsätze. Hinzu kamen 140 Sanitäter und Ärzte des Deutschen Roten Kreuzes, davon 80 bis 100 allein auf der Partymeile.

Rund 1.400 Einsatzkräfte von #Feuerwehr, #Hilfsorganisationen und @bundeswehrInfo sorgen in der Silvesternacht für Eure Sicherheit!

Der Pressedienst der @Berliner_Fw berichtet über Einsätze im Stadtgebiet von #Berlin und hält Euch über #Twitter und #Instagram auf dem Laufenden. pic.twitter.com/Cbhscju7Xt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2018

Doch außer ein paar verbotener Böller, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder mal einer Schlägerei verlief bis Mitternacht alles friedlich.

Zuvor hatten angesichts der Zunahme von Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Respekt gegenüber den Einsatzkräften gefordert. „Polizei und Rettungskräfte sind auch Silvester für Euch da. Lasst Sie Ihre Arbeit machen und greift Sie nicht an. Sie sind für Euch da“, ermahnte GdP-Bundeschef Oliver Malchow über Twitter. Offenbar stieß sein Appell auf offene Ohren.

GdP-Chef Oliver Malchow: "Ich wünsche Euch allen einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr! Polizei und Rettungskräfte sind auch Silvester für Euch da. Lasst Sie Ihre Arbeit machen und greift Sie nicht an. Sie sind für Euch da." pic.twitter.com/BUQGNC0rPz — GdP Pressestelle (@GdPPresse) December 31, 2018

Nach Mitternacht leerte sich die Festmeile und die Mitarbeiter standen schon bereit für das große Reinemachen nach der Party.

#BSR ist einsatzbereit für #Neujahrsreinigung. 600 Beschäftigte und 150 Fahrzeuge sind startklar für die #Stadtsauberkeit in #Berlin nach #Silvester2018. Feuerwerksbatterien bitte im Restmüll entsorgen, Flaschen bitte nicht auf den Straßen stehen lassen! https://t.co/YBd4xKVVP5 pic.twitter.com/m7QgyWVuV3 — BSR (@BSR_de) December 28, 2018

Zu schaffen machte den Taxifahrern das viele zerbrochene Glas auf den Straßen. Ein Fahrer berichtete, dass er wegen eines platten Reifens mehrere Stunden in der Werkstatt verbrachte - und ausgerechnet in der verdienstreichsten Nacht des Jahres.

