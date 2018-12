Willkommen 2019! So feiert Berlin Silvester am Brandenburger Tor

Party, Böller, Feuerwerk: So feiert Berlin! Die größte Party steigt auf der Festmeile am Brandenburger Tor. Das und mehr im Liveblog.

19.10 Uhr: Nicht nur am Brandenburger Tor, sondern auch am Alexanderplatz ist die Berliner Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften präsent, um für Sicherheit zu sorgen.

19.04 Uhr: Wer übrigens jetzt noch unentschlossen zu Hause sitzt und noch spontan eine Party sucht, der wird vielleicht hier fündig.

18.44 Uhr: Noch mal der Hinweis für alle Anreisenden: Die S-Bahnen S1, S2 und S25 fahren ohne Halt in Brandenburger Tor durch. Die S-Bahn rät, auf die Bahnhöfe Friedrichstraße, Hauptbahnhof und Potsdamer Platz auszuweichen.

18.35 Uhr: Für die Sicherheit auf dem Gelände sorgen zwischen 500 und 800 Ordner. Der Bereich ist zudem mit einem 13 Kilometer langen Doppelzaun und Betonpollern an den Zufahrtsstraßen gesichert. Im vergangenen Jahr bewertete die Polizei die Sicherheitslage auf der Meile im Nachhinein als „erstaunlich ruhig“. Zu Leichtsinn gebe das jedoch keinen Anlass, so ein Polizeisprecher: Taschendiebe könnten das Gedränge am Brandenburger Tor für Beutezüge nutzen. Man solle Wertsachen eng am Körper tragen. Wer sich während der Party verletzt oder unwohl fühlt, kann sich an eine der insgesamt fünf Unfallhilfsstellen vom Deutschen Rote Kreuz wenden. Auch die Berliner Feuerwehr ist vor Ort und kann eingreifen.

18.23 Uhr: Auf der großen Bühne am Brandenburger Tor treten in diesem Jahr mehr als ein Dutzend Künstler auf. Wie in den vergangenen Jahren handelt es sich um eine Mischung aus aktuellen und älteren Pop- und Schlager-Musikern. Zu den bekanntesten gehören DJ Bobo („Freedom“), der schwedische Sänger Eagle-Eye Cherry („Save tonight“), die amerikanische Sängerin Bonnie Tyler („It’s a heartache“), der deutsche Songwriter Nico Santos („Rooftop“), Sängerin und DJ Kerstin Ott („Die immer lacht“), Schlagersänger Axel Fischer („Amsterdam“) und der frühere Sänger von Spandau Ballett („Gold“), Tony Hadley. Das ganze Programm und alle Infos zur Veranstaltung hier.

18.11 Uhr: Das neue Jahr kann kommen: Die Silvester-Partymeile am Brandenburger Tor ist seit dem Nachmittag geöffnet. Hunderttausende Besucher werden bis Mitternacht zu Deutschlands größter Silvesterparty erwartet.

Feuerwerk über Berlin.

Foto: Reuters

Wer den Jahreswechsel vor dem Brandenburger Tor feiern möchte, sollte rechtzeitig da sein. Im vergangenen Jahr wurden die Zugänge zur Festmeile etwa eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht komplett geschlossen.

( seg/cr/BM )