Kein Regen in Sicht: Besucher am Brandenburger Tor können das Silvesterfeuerwerk ohne Schirm bewundern.

Relativ mild So wird das Wetter in der Silvesternacht in Berlin

Berlin. Silvesterfeuerwerk bei stark bewölktem Himmel - so werden wohl die meisten Berliner und Brandenburger den Übergang ins Jahr 2019 erleben. Zugleich soll es in der Nacht zu Dienstag relativ mild bleiben, mit Temperaturen um die sieben Grad in der Hauptstadtregion, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Potsdam mitteilte. Vorhergesagt sind auch möglicherweise etwas Regen und schwacher Wind. Der soll bis zum frühen Dienstagmorgen mit Böen stärker werden.

Im Laufe des Dienstags erreicht den Meteorologen zufolge eine Kaltfront die Region. In der Nacht zum Mittwoch kann es auf den Straßen glatt werden. Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen nur noch bei etwa drei Grad, am Donnerstag bei null bis drei Grad.

( BM/dpa )