Gesundheit Weniger Menschen in Berlin an Masern erkrankt

Berlin. Seit Jahresbeginn 2018 sind in Berlin deutlich weniger Menschen an Masern erkrankt als in den Vorjahren. Das hoch ansteckende Virus sei bisher bei 30 Patienten nachgewiesen worden, teilte eine Sprecherin des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit (Datenstand 18. Dezember). Die Fallzahlen der beiden Vorjahre seien jeweils mehr als doppelt so hoch ausgefallen: 2016 waren 76 Menschen erkrankt, 2017 waren es 69.

Den mit Abstand größten Masernausbruch der vergangenen Jahre hatte es 2015 gegeben. Mehr als 1200 Menschen steckten sich allein in der Hauptstadt an. In den Jahren davor schwankten die Zahlen stark, niedriger als aktuell lagen sie zuletzt 2012 mit 18 Fällen.

2018 traf die Krankheit in mehr als jedem zweiten Fall Erwachsene. Gerade Menschen, die in den 80er und 90er Jahren geboren wurden, fehlt oft die zweite Masernimpfung, weil diese damals nicht vorgesehen war. Viele haben auch gar keinen Impfschutz, wie die aktuellen Daten zeigen: Von 28 Patienten, bei denen der Impfstatus bekannt war, waren laut Angaben 24 ungeimpft.

Kontakt zu Erwachsenen mit Masern ist ein Risiko insbesondere für Säuglinge, weil diese erst ab dem neunten Lebensmonat geimpft werden können. Und nur Mütter, die selbst geimpft sind oder die Krankheit durchgemacht haben, können Antikörper an ihren Nachwuchs weitergeben.

Das Virus verbreitet sich über kleine Speicheltröpfchen über die Luft. Es ist so ansteckend, dass nahezu jeder Kontakt zwischen einem ungeschützten Menschen und einem Erkrankten zur Ansteckung führt - selbst auf eine Distanz mehrerer Meter.

Wer sich angesteckt hat, bekommt zunächst grippeähnliche Symptome wie Fieber, Schnupfen und Halsschmerzen. Später kommt ein charakteristischer rötlich-brauner Hautausschlag hinzu. Bei schwerem Verlauf kann die Erkrankung gravierende Spätfolgen haben. Sie kann in sehr seltenen Fällen auch tödlich enden. Gefährlich sind Masern vor allem für Säuglinge und Kleinkinder.

( dpa/mim )