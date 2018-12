Peter Steudtner: "Das Trauma der Ungewissheit ist noch da"

Den Moment hat Peter Steudtner auf eine kleine, quadratische Leinwand gebannt. Sie hängt im Flur seiner Wohngemeinschaft in Prenzlauer Berg. Steudtner hat einen Gullydeckel draufgemalt, aus dem eine Sprechblase steigt: „25. 10!“, steht da. Sein Gerichtstermin. Nach 113 Tagen Haft in der Türkei. Ein Mitgefangener hat Steudtner das Datum durch das „Cell-Phone“ durchgegeben – so nennt Steudtner die Abflussrohre im Gefängnis Silivri, über die sich die Gefangenen von Zelle zu Zelle unterhielten.

Im Sommer 2017 ist Peter Steudtner zum Spielball geopolitischer und wirtschaftlicher Interessen geworden. Unter dem Vorwurf der „Unterstützung einer terroristischen Organisation“ und – so die Einschätzung der Bundesregierung – ohne substanzielle und nachvollziehbare Beweislage hielt ihn die Türkei knapp vier Monate in Untersuchungshaft. Wie viele andere Ausländer ist er zu einer Art politischer Geisel der Erdogan-Regierung geworden. Und vielleicht hat sein Fall auch deshalb für so viel Entrüstung gesorgt, weil an ihm die Willkür von Justiz und Politik in der Türkei besonders deutlich wurde. Ein Menschenrechtsaktivist, ein überzeugter Verfechter von Gewaltfreiheit und ein engagiertes Mitglied der Gethsemanekirche soll ein Terrorist sein? Das klang damals absurd. Und tut es auch heute noch. Auch deshalb hängen die Bilder, die Steudtner im Gefängnis gemalt hat, in seinem WG-Flur. Sie erinnern ihn daran, dass das mit dem Knast in der Türkei wirklich passiert ist.

Dass er wegen der Haft derart im Rampenlicht stand, ist Steudtner auch heute noch spürbar unangenehm. Zum Gespräch mit der Berliner Morgenpost führt er an den Esstisch im Wohnzimmer seiner WG. Er spricht leise und bedacht, ist bemüht, die Dramatik aus seiner Erzählung herauszunehmen. Auf keinen Fall will er selbst an der Heldengeschichte weiterschreiben, die während seiner Haft über ihn entstanden ist. Stattdessen beschreibt Steudtner präzise seine Haftbedingungen, spricht über die heilende Wirkung von Origami und den Alltag eines Staatsfeindes in einer Stadt voller Erdogan-Anhänger.

Herr Steudtner, vor wenigen Tagen haben Sie mit Ihrer Familie zum zweiten Mal nach Ihrer Freilassung Weihnachten gefeiert. Ist in Ihrem Leben jetzt wieder alles wie zuvor?

Peter Steudtner: Definitiv nicht. Das war schon ein massiver Einschnitt. Aber das Feiern funktioniert wie vorher. Es ist ein Stück intensiver geworden. Ich schätze die Zeit mit der Familie jetzt natürlich noch mehr. Was die 113 Tage im Gefängnis mit mir gemacht haben, kann ich bis heute nicht in Gänze absehen. Es gibt Sachen, die kommen erst nach längerer Zeit hoch. Was noch da ist, ist das Trauma der Ungewissheit.

Was meinen Sie damit?

Vier Monate lang wusste ich nicht, ob es morgen vorbei ist oder erst in 15 Jahren. Diese Ungewissheit ist schon heftig. Aber ich wusste immer, dass ich den nächsten Tag schaffe. Das kann sich ja dann über 15 Jahre so hinziehen. Die ganz großen Zweifel gab es nicht. Ich habe mich in meiner Arbeit vorher sehr viel mit dem Umgang mit Stress und Trauma beschäftigt und hatte meine eigenen Routinen entwickelt: mit Yoga, progressiver Muskelentspannung, Meditieren. Das konnte ich im Gefängnis so fortführen.

Sie sind bei einem Workshop auf der Insel Büyükada festgenommen worden. Danach saßen Sie in mehreren Gefängnissen. Wie waren die Haftbedingungen?

Ganz unterschiedlich. In der Polizeistation auf Büyükada waren es zwei Zellen mit Gitterwänden. Von da ging es für zwei Wochen in den Antiterrorgewahrsam unterhalb des Polizeipräsidiums von Istanbul. Das ist, wie man es aus schlechten Filmen kennt: Ehemalige Tiefgarage. Eingezogene Betonwände. Kleine Zellen für große Leute. Wir waren 25 in einem Gang für zwölf. Schlechte hygienische Bedingungen. Furchtbares Essen.

Mit wem wurden Sie gefangen gehalten?

In der ersten Woche wurden die meisten verdächtigt, zum ‚Islamischen Staat‘ zu gehören. In der zweiten Woche waren es alles Menschen, die angeblich zur Gülen-Bewegung gehören sollten. Das waren alles Menschen, die wie ich unter Terrorismusverdacht standen. Es gab große Solidarität. Wir haben kleine Workshops gemacht. Ich habe irgendwann angefangen, kleine Bänder zu flechten aus den Plastikbanderolen von Halbliterflaschen. Irgendwas muss man mit den Händen tun. Es gibt nichts. Man bekommt maximal einen Koran. Und nicht mal den habe ich bekommen. Viele Mitgefangene haben dann angefangen auch solche Bänder zu machen – als Gürtelersatz. Gürtel waren verboten, man könnte sich ja erhängen. Gleichzeitig war das Essen so schlecht, dass alle abgenommen haben. Bei mir waren es zehn bis zwölf Kilo in zwei Wochen. Die Hosen sind bei allen gerutscht.

Wie ging es dann weiter?

Danach ging es in U-Haft nach Maltepe in Istanbul. Ein Gefängnis mit einem großen Trakt für Nichttürken. Ein Ausländer*innen-Gefängnis hauptsächlich für Kriminelle. Da war der Umgang sehr ruppig. Viel Geschubse, Gebrülle. Sehr unangenehm. Eines Mittags kam das Wachpersonal rein und sagte: Ihr geht!

Sie dachten, Sie sind frei?

Wir dachten das bis zum Schluss: Es kann heute vorbei sein. Das ist eine Hoffnung, die Kraft gibt. Aber es ist auch eine, die trügerisch sein kann. Aber dann hieß es: Packen, ihr kommt nach Silivri.

Ein großes Gefängnis. Sie waren in Abschnitt 9 – Hochsicherheitstrakt. Zunächst in Einzel-Isolationshaft.

Ja. Ohne Ansage, wie lange das dauert. Unangenehm war, dass man nicht wusste, wann das Geld vom einen auf das andere Gefängniskonto kommt. Hygieneartikel und alles andere musste man sich ja drinnen kaufen. Ich hatte von meinem Vorinsassen dort noch eine halbe Rolle Klopapier. Mehr war nicht. Ich habe sie aufgeteilt. Ein Blatt pro Tag habe ich zum Schreiben verwendet – den Rest für Hygiene.

Was haben Sie da darauf geschrieben?

Gedanken. Das war eine Art Tagebuch. Mit sehr begrenztem Platz. Nach drei Tagen kam ich ein paar Gänge weiter in eine Zelle mit einem jungen Mitgefangenen. Der war ein Segen für mich. Wir haben uns super verstanden in unserer „Zwangs-WG“.

In der Gethsemanekirche sind jeden Abend die Menschen zusammengekommen und haben für Sie gebetet. Haben Sie davon etwas mitbekommen?

Ich habe das relativ bald über mein Anwaltsteam mitbekommen. Das hat mich sehr bewegt. Ich habe dann angefangen, mich parallel in den Gefängnishof zu setzen, Lieder zu singen. Ich habe versucht, auch hier in der Gethsemanekirche zu sein. Die Fürbittandachten gehen hier nun weiter, jeden Abend um 18 Uhr. Ich gehe da nicht so häufig hin. So wie mich mein Innehalten und Singen im Gefängnis hier in die Kirche gebracht hat, bringt mich jetzt die Andacht in der Kirche zurück in den Gefängnishof.

Was passiert dann mit Ihnen?

Ich bin in Gedanken dann im Gefängnishof oder sitze mit meinem Mitgefangenen zusammen. Das sind keine schlechten Erinnerungen. Aber ich merke, dass mein Körper darauf reagiert. Das ist sehr anstrengend. Andererseits esse ich noch immer die gleichen Kekse, die ich im Gefängnis gegessen habe. Sie erinnern mich an die Sudoku-Abende mit meinem Mitgefangenen. Das war einfach schön. Wenn man sich gegenseitig stützten konnte. Oder mit einander Origami zu falten.

Origami?

Das ist natürlich etwas völlig Absurdes. Ich habe das auch erst im Gefängnis angefangen. Mein Mitgefangener war ja eher ein kämpferischer Typ. Aber der wollte das auch mal probieren. Dann haben wir eben zwei, drei Stunden dieses Origamipapier gefaltet. Die Figuren standen dann in der Zelle herum. Da guckte eine Maus über die Treppenkante. Oder am Fenster hing eine Fledermaus. Auf dem Schrank stand ein Elefant.

Was haben Ihnen diese Tierchen gegeben?

Für mich war es einfach wichtig, etwas zu tun, dessen Ergebnis ich sehen konnte. Und etwas zu haben, wo Zweifel keinen Eingang finden. Wenn du beim Origami etwas falsch faltest, kannst du das Ding wegwerfen. Man muss sich extrem drauf konzentrieren. Das hilft ungemein. Mein Mitgefangener schickt mir bis heute Whatsapp-Bilder von seinen Origamis. Oder ich zeige ihm, wo der Elefant gerade steht. Ich konnte die Tiere mit rausnehmen. Sie stehen jetzt hier rum. Genauso wie ein paar geflochtene Bändchen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es wirklich passiert ist.

Zweifeln Sie manchmal daran?

Wenn man hier in der Wohngemeinschaft sitzt, auf die Kirche schaut, dann erinnert mich nichts daran, dass ich mal vier Monate im Knast war.

Ende Oktober sind Sie überraschend freigekommen.

Auf einer politischen Ebene war es wohl klar, dass ich freikomme. Für mich war es eine von fünf Optionen, die hätten passieren können. Das Ankommen hier in Berlin war schon sehr überwältigend. Ins Flugzeug zu steigen und dann hier auszusteigen.

Wie findet man nach so etwas in die Normalität zurück?

Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir relativ anonym ankommen wollen, um auch unsere Kinder davor zu schützen, in den Medien zu erscheinen. Das Ankommen war sehr gepuffert. Ich musste nicht sofort arbeiten. Es gab Spenden und Unterstützung von Organisationen. Bis Weihnachten konnte ich mich ganz aufs Ankommen konzentrieren. Und da haben wir einfach ganz viel Zeit miteinander verbracht. Mit den Kindern, mit meinen Eltern. Ich musste auch schauen, was beruflich weiter geht, was ich innerlich schaffe. Ich habe recht bald gemerkt, dass ich weiter meine Dokumentarfilme machen und Workshops leiten kann. Das mache ich mal in Dänemark oder Schweden oder in den Niederlanden oder Österreich. Aber nicht weiter weg. Reiseflugdaten werden international geteilt. Es ist unklar, ob die türkischen Behörden nicht mal nach mir zugreifen, wenn sie die Daten bekommen.

Der Prozess in der Türkei geht weiter. Ihnen drohen weiterhin 15 Jahre Haft.

Das kann bei dem Prozess herauskommen. Ali Gharavi und ich sind von der Anwesenheit bei den Prozessen befreit. Inzwischen auch alle der „Istanbul 10“, die im Juli 2017 verhaftet wurden und auch Taner Kılıç. Wir werden durch unsere Anwälte und Anwältinnen vertreten. Wir haben während der Verhandlungstage regelmäßig Kontakt und lesen Twitterfeeds aus den Gerichtsräumen von Prozessbeobachterinnen und -beobachtern. Dann sitzen wir hier am Küchentisch, mit aufgeklappten Laptops. Wir überlegen uns vorher, was die verschiedenen Statements für die möglichen Szenarien sind. Welche Lobbykontakte wir mobilisieren müssen, wenn es schiefgeht. Bei jedem Prozesstermin kann es einen Haftbefehl gegen uns geben. Dann müssen wir uns ganz schnell mit den Anwälten in der Türkei abstimmen, müssen uns überlegen, was das für die anderen „Istanbul 10“ bedeutet. Beim letzten Termin gab es kein Ergebnis. Am 21. März geht es weiter. Das kann noch länger so gehen. Und das heißt auch, dass uns das alles weiter einschränkt. Mal eben nach Spanien in den Urlaub fliegen, das geht jetzt eben nicht mehr.

Politisch und wirtschaftlich ging es nach Ihrer Freilassung relativ schnell wieder in Richtung Normalität zwischen Deutschland und der Türkei. Was denken Sie darüber?

Ich habe die Zusage von Heiko Maas und anderen, dass es keine Normalität gibt. Aber was wir sehen, ist so etwas wie Normalität, das ging relativ schnell nach Deniz Yücels Freilassung los. Die Reisewarnungen wurden gelockert, und fatalerweise folgte auch die Normalisierung im Wirtschaftsbereich. Ich bin natürlich sehr kritisch, was Waffenexporte anbelangt. Ich hatte dazu schon vorher eine ganz einfache Haltung: Wenn wir in Deutschland keine Waffen produzieren, müssen wir uns auch keine Gedanken zu Exportbeschränkungen machen.

Es könnte auch als Austusch für Ihre Freilassung Rüstungsdeals gegeben haben. Zumindest wurden recht bald nach Ihrer Rückkehr Waffenexporte ratifiziert.

Genau. Viele waren wohl schon lange vorher angebahnt. Wir recherchieren da weiter, nachweisen wird sich das wohl nicht lassen. Aber so viel steht fest: Menschenrechtsverteidiger*innen, Journalist*innen und Friedensaktivist*innen gegen Waffen zu tauschen, wäre absurd. Da geht es mir wie Deniz Yücel. Diese eventuellen Deals wollen wir nicht.

Sie sind vergangenes Jahr in der Gethsemanekirche mit dem Friedenspreis der Quäker-Stiftung ausgezeichnet worden. In Ihrer Dankesrede haben Sie dazu aufgefordert, die anderen in der Türkei Inhaftierten nicht zu vergessen. Ist das gelungen?

Ich glaube, dass die Menschenrechtssituation in der Türkei weiter eine große Rolle spielt. Das ist uns zum Teil gelungen. Mein Anteil daran war nur ein ganz kleiner. Ich wünsche mir noch viel mehr Aufmerksamkeit und juristische, politische und finanzielle Unterstützung für gefährdete Menschenrechtsverteidiger*innen weltweit. Was mir passiert ist, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was Hunderten weltweit täglich passiert. Es wird gefoltert, Menschen verschwinden. Wir brauchen dafür weiter Aufmerksamkeit. Daran arbeite ich weiter mit.

Vor einigen Wochen gab es einen Prozess gegen Adıl Demirci, einen Sozialarbeiter und Journalisten aus Köln. Er wurde nicht freigelassen. Die Aufregung in Deutschland hielt sich in Grenzen. Wieso ist das anders als bei Ihnen?

Ich glaube, dass meine Arbeit als „zweifelsfrei gut“ eingeschätzt wird. Das ist bei Journalisten vielleicht anders. Es gab auch großen politischen Druck, weil große Menschenrechtsorganisationen involviert waren. Und dann bin ich auch blond, blauäugig, in einer Gemeinde aktiv, Familienvater ... Was braucht man noch an positiven Merkmalen, damit sich die Mehrheitsgesellschaft solidarisch fühlt? Damit will ich nicht die Solidaritätsaktionen für mich und die „Istanbul 10“ relativieren. Sie haben mich getragen. Aber ich will dazu aufrufen, sich für andere ebenso uneingeschränkt zu engagieren.

Ärgert Sie das? Dass türkischstämmige Gefangene nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen?

Ja, natürlich. Ich würde mir die gleiche Aufmerksamkeit, wie sie mein Fall bekommen hat, auch für Adıl Demirci wünschen. Wir sind mit seiner Familie und seinem Solidaritätskreis in Kontakt. Aber wir merken, dass es diese ganz alltägliche Diskriminierung gibt, die Menschen mit türkischem Namen trotz gleicher deutscher Staatsbürgerschaft entgegenschlägt. Das zu bekämpfen und genau das gleiche Engagement einzufordern, das will ich versuchen. Und nicht nur gegenüber der Türkei. Es gibt einfach ganz viele Länder, in denen das passiert, was jetzt Adıl Demirci oder auch mir passiert ist. Ich versuche immer wieder, den Scheinwerferkegel, den ich habe und für den ich sehr dankbar bin, auch auf die anderen zu richten.

Nicht nur Sie sind ein Spielball der Politik geworden, auch Ihre Familie. Wie haben Sie das alles Ihren Kindern erklärt?

Die haben relativ zeitnah von meiner Lebensgefährtin erfahren, was passiert ist. Sie hat die ganze Beziehungsarbeit gemacht, mit meinen Eltern, mit allen Freund*innen, mit unseren Kindern. Meine Tochter hat irgendwann einfach allen gesagt: Papa ist im Gefängnis, aber er hat nichts getan. Sie ist da sehr gut durchgegangen. Klar, das hat alle Kraft gekostet, aber es hat auch Kraft gegeben. Auch durch das riesige Netzwerk und auch durch die Unterstützung aus der türkischen Zivilgesellschaft.

Es gibt viele Erdogan-Anhänger in dieser Stadt. Kommt es da zu Anfeindungen?

Nein. In den sozialen Medien schon eher. Berlin ist eine sehr anonyme Stadt, das nutzt mir. Aber es gibt Bereiche in der Stadt, wo ich ein wenig vorsichtiger unterwegs bin. Während der Haftzeit berichteten türkische Zeitungen, die regierungsnah sind, über unseren Fall sehr verleumdend, ich wurde mit Foto auf den Titelseiten über Wochen als Terrorist und Spion vorverurteilt. Diese Zeitungen werden auch hier gelesen, und wenn Leser*innen das glauben, dann könnten sie schon eine Gefahr für mich werden.

Erhalten Sie Drohungen?

Nein, und ich gehe weiter in meine türkischen Läden, kaufe die Kekse, die ich seit der Gefängniszeit so gerne esse. Oder ich hole mir geröstete Sonnenblumenkerne im türkischen Laden. Ich spreche jetzt ein bisschen mehr Türkisch und kann sie selbst bestellen. Aber es ist schon so, dass ich aufmerksamer bin.

Die Menschen in der Gethsemanekirche haben lange Zeit für Sie gebetet. Für was beten Sie in diesen Tagen?

Das Wichtigste an Gebeten ist für mich der Solidaritätsgedanke, das Gemeinsame. In Gedanken bin ich jetzt ganz oft bei den Inhaftierten, bei Menschen wie Adıl Demirci oder Osman Kavala. Auch bei den ehemaligen Mitgefangenen von mir, die auch noch unter Anklage stehen. Wenn wir Weihnachten feiern, dann denke ich auch an die Leute, die das nicht so feiern können, weil sie eingesperrt sind.

* Peter Steudtner hat im Gespräch explizit das sogenannte Gendersternchen als kurze Pause im Wort mitgesprochen und hat auch in der Freigabe des Interviews auf dieser Schreibweise beharrt.