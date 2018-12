Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Berlin. Auf der Landsberger Allee im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist ein 38 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er sei am späten Samstagabend unvermittelt auf Höhe der Frank-Schweitzer-Straße vor dem Wagen eines ebenfalls 38-jährigen Autofahrers aufgetaucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem herbeigerufene Rettungssanitäter und ein Notarzt den Mann versorgt hätten, sei er mit Verletzungen an Kopf, Bein und Rumpf zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Zu Ursache und Ablauf des Unfalls wird jetzt ermittelt.

( dpa )