Service Was Sie an Silvester und Neujahr in Berlin wissen müssen

Nicht weit weg von der Silvestermeile am Brandenburger Tor befindet sich die „Alte Münze“, direkt am Ufer des historischen Hafens der Spree. Auf acht Tanzflächen sollte für jeden etwas dabei sein. Tickets ab 69 Euro (www.silvesterparty-alexanderplatz.de). Als „größte Indoor-Silvesterparty Berlins“ wirbt die Kulturbrauerei um Gäste. In den verschiedenen Veranstaltungshäusern des historischen Geländes wird jedem Musikgeschmack etwas geboten. Tickets ab 29 Euro (www.silvester-kulturbrauerei.de). Exklusivität verspricht das im Originalstil der 20er-Jahre eingerichtete Funkturm-Restaurant mit Logenplätzen in luftiger Höhe. Nach dem Silvestermenü gibt es Live-Musik und Tanz sowie Mitternachtssuppe und Sekt, Preis: 230 Euro pro Person (www.capital-catering.de).

Karibisch geht es in der „Indoor Beach Lounge“ im Beach- und MyJump-Center Berlin in Wittenau zu: kühle Drinks im Liegestuhl, die Füße im beheizten Sand, Live Musik mit DJ NeeWoo und ein „Strand-Buffet“ für die Erwachsenen sowie Kinderbetreuung im „My Jump“-Trampolinpark und in der eigenen Kinderlounge für die Kleinen. Eintritt 99, für Kinder bis einschließlich 13 Jahren 44 Euro (www.beachberlin.de). Tradition hat die Open-Air-Veranstaltung für die ganze Familie in der Zitadelle Spandau . Das Familienprogramm startet schon um 15 Uhr, Kindersilvester wird von 18 bis 20 Uhr mit eigenem Feuerwerk gefeiert. Bei schlechtem oder sehr kaltem Wetter werden zusätzlich Zelte im Outdoorbereich aufgestellt. Disco gibt es draußen und drinnen und um Mitternacht ein Musikfeuerwerk über der alten Burg. Karten ab zehn Euro (für Kinder fünf Euro), www.zitadelle-berlin.de.

Kino

In den Hackeschen Höfen (Mitte) kommen acht Preview-Filme auf die Leinwand, die regulär erst 2019 in den deutschen Kinos anlaufen. Wer sich nicht entscheiden kann, wählt die Überraschungsvorstellung um 20 Uhr. Die Sneak-Preview im Sputnik Südstern (Kreuzberg) startet um 21.30 Uhr. Gezeigt wird ein Film voller Liebesintrigen am britischen Königshaus, welcher bereits zehn Auszeichnungen bei den British Independent Film Awards 2018 erhielt. Anschließend geht es mit einem Glas Sekt auf einen der Balkone, um das Silvesterfeuerwerk zu genießen. In sechs Kinos der Yorck-Gruppe werden in der Silvesternacht aktuelle Filme gezeigt: Delphi Filmpalast, Cinema Paris, Delphi Lux, Kant Kino (alle Charlottenburg), Capitol Dahlem (Zehlendorf) sowie Blauer Stern (Pankow).

Entspannen

Das Vabali Spa (Moabit) hat am 31. Dezember von 9 bis 16 Uhr und am 1. Januar von 11 bis 24 Uhr geöffnet (www.vabali.de), das Liquidrom (Kreuzberg) am 31. Dezember von 9 bis 18 Uhr und am 1. Januar von 12 bis 24 Uhr (www.liquidrom-berlin.de). Im Schwebebad Tranxx (Schöneberg) kann man am 31. Dezember von 9 bis 18 Uhr ein Bad in der Schwerelosigkeit genießen, Neujahr ist geschlossen (www.tranxx.de).

Laufen

Zwei Traditionsläufe markieren den Jahreswechsel in Berlin. Beim Spielbank Berlin Silvesterlauf haben die Teilnehmer die Wahl zwischen einer oder zwei Runden: Der Teufelsberg ist der höchste Punkt der 6,3-km-Runde. Mit zusätzlichen 3,6 Kilometern hat die längere Strecke (9,9 km) den Drachenberg inklusive. Im Ziel gibt es Pfannkuchen, Glühwein oder Sekt. Ausgezeichnet werden nicht nur die schnellsten Läufer, sondern auch die kreativsten Verkleidungen. Der Hauptlauf über 9,9 km startet um 13 Uhr. (www.berliner-silvesterlauf.de). Am Brandenburger Tor startet am 1. Januar um 12 Uhr der Berliner Neujahrslauf. Die vier Kilometer lange Strecke führt vom Pariser Platz zum Berliner Dom und zurück. Infos für Teilnehmer: www.berliner-neujahrslauf.de.

Gottesdienste

23 Uhr in der Gedächtniskirche, der Gottesdienst mit Pfarrerin Kathrin Oxen endet um 23.50 Uhr. Im Berliner Dom gibt es von 23.15 bis 23.45 Uhr eine Andacht.

Einkaufen

Die Supermärkte in den Fernbahnhöfen haben Silvester und Neujahr geöffnet. Einige, etwa Edeka am Südkreuz oder Rewe im Hauptbahnhof, sogar bis jeweils 22 Uhr. Ullrich am Zoo hat Silvester von 7 bis 18 Uhr und Neujahr von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Fernsehen

Wer gar nicht ohne Fernsehen auskommt: Das Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor wird im RBB live übertragen von 23.45 bis 0.15 Uhr. Und „Dinner for One“ läuft vom Morgen des 31. Dezember den ganzen Tag über irgendwo im deutschen Fernsehen – zum Beispiel um 18.06 Uhr im RBB und um 1.00 Uhr noch einmal im Ersten. Dazu kommen noch mindestens zehn Alternativversionen von Plattdeutsch bis Hessisch.

Bus und Bahn:

Die U-Bahn fährt in der Nacht von Silvester auf Neujahr auf allen Linien durchgehend – auch auf der U4. Die U55 fährt aufgrund der Silvesterfeier am Brandenburger Tor aus Sicherheitsgründen am 31.12. nur bis 16 Uhr und Neujahr nach dem Sonntagsfahrplan.

Auf den Buslinien M11, M19, M21, M29, M32, M37, M45, M48, M49, M76, M82, N2, N10, N22, N34, N50,N65, N69, und N90 sowie (zum Teil abschnittsweise) auf den Straßenbahnlinien M2, M4, M6 und M10 wird in der Silvesternacht der Takt verdichtet.

Silvester fahren die S-Bahn-Züge bis ca. 21 Uhr nach dem Sonnabendfahrplan.

Es besteht durchgehender Nachtverkehr zum 1. Januar 2019 im 20-Minutentakt mit folgenden Takt-Verdichtungen:

S1 Wannsee – Oranienburg: 10-Minutentakt bis ca. 23.30 Uhr zwischen Wannsee und Frohnau, 10-Minutentakt von ca. 23.30 Uhr bis ca. 3 Uhr zwischen Zehlendorf und Gesundbrunnen. S2 Blankenfelde – Bernau:

10-Minutentakt bis ca. 23.30 Uhr zwischen Lichtenrade und Buch, 10-Minutentakt von ca. 23.30 Uhr bis ca. 3 Uhr zwischen Priesterweg und Gesundbrunnen.

S25 Teltow Stadt – Hennigsdorf, S26 fährt nicht. Der S-Bahnhof Brandenburger Tor wird vom 31. Dezember, voraussichtlich 16 Uhr, bis 1. Januar, ca. 3 Uhr, geschlossen. Fahrgäste mit diesem Ziel müssen auf die Bahnhöfe Friedrichstraße, Potsdamer Platz und Hauptbahnhof ausweichen.

S3 Erkner – Spandau: 10-Minutentakt bis ca. 3 Uhr zwischen Erkner und Ostbahnhof, S41/42 Ring im durchgehenden 10-Minutentakt. Die S45 fährt unverändert, die S46

bis ca. 24 Uhr zwischen Königs Wusterhausen und Westend, ab ca. 0 Uhr zwischen Königs Wusterhausen und Südkreuz, S47 Spindlersfeld – Schöneweide,

S5 Strausberg Nord – Westkreuz (ohne Umstieg in Mahlsdorf, ab ca. 19 Uhr zwischen Strausberg Nord und Strausberg alle 40 Minuten), 10-Minutentakt bis ca. 3 Uhr zwischen Mahlsdorf und Westkreuz.

S7 Ahrensfelde – Potsdam Hbf: 10-Minutentakt bis ca. 23.30 Uhr zwischen Ahrensfelde und Potsdam Hbf, 10-Minutentakt ab ca. 23.30 Uhr bis ca. 3 Uhr zwischen Ahrensfelde und Charlottenburg. S75 Wartenberg – Ostbahnhof im 20-Minutentakt, S8 Grünau – Blankenburg – Birkenwerder: Abschnitt Blankenburg <> Birkenwerder im 60-Minutentakt, S9 Flughafen Schönefeld – Spandau.

Neujahr: Ab ca. 3 Uhr verkehren alle Linien im 20-Minutentakt. Die Ringbahnlinien fahren im 10-Minutentakt. Ab ca. 9 Uhr fahren die Züge nach dem Sonntagsfahrplan.

Notdienst:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der KV Berlin, Tel. 116117, www.kvberlin.de, Apotheken-Notdienst, Tel. 0800/002 28 33, www.akberlin.de,

Die beiden Notdienstpraxen sind Silvester und Neujahr geöffnet:

Mitte im Jüdischen Krankenhaus Berlin, Rettungsstelle, Heinz-Galinski-Str. 1, 13347 Berlin, an beiden Tagen von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Marzahn im Unfallklinikum Berlin, Rettungsstelle, Warener Str. 7, 12683 Berlin, an beiden Tagen von 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel. 030/89 00 43 33, www.zaek-berlin.de/patienten/zahnaerztlicher-notdienst.html

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst: www.tieraerztekammer-berlin.de/notdienst-tieraerztliche-kliniken.html,

Rettungsdienst der Feuerwehr: 112