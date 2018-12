Gestohlenes Handy führt Polizei zu mutmaßlichem Dieb

Berlin. Pech für einen mutmaßlichen Handy-Dieb in Berlin: Weil das gestohlene Gerät zu orten war, hat es Opfer und Polizei direkt zum Tatverdächtigen in einem Einkaufszentrum am Leipziger Platz geführt. Zuvor hatte ein 26-Jähriger den Diebstahl angezeigt. Zwei Männer hatten ihn und seine 23 Jahre alte Freundin laut Polizei am Samstagabend auf dem Gendarmenmarkt angesprochen und dann "angetanzt". Hinterher fehlte das Handy.

Mit Hilfe der Ortung entdeckte das Paar wenig später gemeinsam mit zwei Polizeibeamten in Zivil die Tatverdächtigen in einem Geschäft des Einkaufszentrums. Als sich die Polizisten zu erkennen gaben, ergriff das Duo die Flucht. Einem der Ordnungshüter gelang es, einem der mutmaßlichen Täter Reizstoff ins Gesicht zu sprühen, woraufhin dieser stolperte und trotz heftiger Gegenwehr festgenommen werden konnte. Das zuvor weggeworfene Handy erhielt der Bestohlene zurück. Ein Polizist wurde bei der Aktion leicht verletzt.

Bei dem 32-jährigen Festgenommenen fanden die Beamten unter anderem mehrere Kreditkarten und fremde Geldbörsen. Die Ermittlungen, auch zu dem noch flüchtigen Komplizen, dauern den Angaben vom Sonntag zufolge an.

( dpa )