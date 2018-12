ALBA müht sich zum Pflichtsieg in Bremerhaven

Berlin. ALBA Berlin hat sein letztes Spiel in diesem Jahr erfolgreich beendet. In der Basketball-Bundesliga siegten die Berliner am Samstagabend bei den Eisbären Bremerhaven mit 94:86 (45:38). Allerdings konnte sich der Vizemeister erst in der Schlussphase absetzen. Damit geht ALBA als Tabellenzweiter in das neue Jahr. Beste Berliner Werfer waren Joshiko Saibou mit 21 und Niels Giffey mit 14 Punkten.

Auch ohne den verletzten Spielmacher Peyton Siva kam ALBA gut in das Spiel. Von Beginn an lag das Team in Führung, Mitte des ersten Viertels mit 19:9 sogar erstmals zweistellig. Doch der Lauf der Gäste hielt nicht lange. Bremerhaven kam in der temporeichen Partie nun besser ins Spiel und traf seine Würfe.

Beim Team von Aito Garcia Reneses häuften sich gegen die aggressive Deckung der Gastgeber die Ballverluste und Fehlwürfe. Da aber auch Bremerhaven viel liegen ließ, blieb ALBA bis zur Pause knapp in Führung, konnte sich aber nicht weiter absetzen.

Nach dem Seitenwechsel bekam ALBA immer größere Probleme. In kürzester Zeit verspielten sie eine 13-Punkte-Führung und Bremerhaven glich im dritten Viertel zum 62:62 aus. Den Berlinern gelang es jetzt zu selten die Offensive von Bremerhaven zu stoppen.

Die Entscheidung fiel somit erst im Schlussabschnitt, als sich ALBA Mitte des Viertels wieder auf 82:75 leicht absetzen konnte. Das ließen sich die Berliner nun nicht mehr nehmen und brachten den Vorsprung über die Zeit.

