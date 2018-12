Deutlich weniger Körperverletzungen am Alexanderplatz

Der Alexanderplatz ist sicherer geworden. Das geht aus aktuellen Zahlen der Innenverwaltung auf eine kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor. Vor allem bei Rohheitsdelikten verfestigt sich ein positiver Trend mit sinkenden Zahlen, der sich in den vergangenen Monaten bereits angedeutet hatte.

Demnach verzeichnete die Polizei in diesem Jahr bis Ende November 419 Körperverletzungen. Im Jahr zuvor waren es 670. Obwohl für den direkten Jahresvergleich noch ein Monat fehlt, geht man behördenintern davon aus, dass die Zahlen unter denen des Vorjahres, aber leicht über denen aus 2015 und 2016 liegen werden. Auch bei den gefährlichen Körperverletzungen ist die Entwicklung positiv. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 128, in diesem Jahr bis Ende November 63. Fasst man alle Gewaltdelikte zusammen, nimmt man also noch Raub und Totschlag, Nötigung und Widerstandshandlungen hinzu, registrierte die Polizei bis Ende November auf dem Alexanderplatz 617 Gewaltdelikte. Im Vorjahr waren es 1021. Auch bei den Taschendiebstählen geht es deutlich nach unten – von 1854 registrierten Taten im Jahr 2016 auf 1066 im Jahr 2017 und auf 748 bis Ende November 2018.

Neben der Alex-Wache, in der neben der Polizei Berlin auch die Bundespolizei und das Ordnungsamt sitzen, ist auch die Ermittlungsgruppe (EG) Alex, der 13 Polizisten angehören, ein Baustein des Erfolges. Sechs operative Kräfte, sechs Sachbearbeiter und ein EG-Leiter sind für die Kriminalitätsbekämpfung auf dem Alexanderplatz zuständig. Die EG greift ein, wenn es etwa irgendwo zu Körperverletzungen oder Raubstraftaten kommt. Die EG, die aus Beamten aus mehreren Polizeiabschnitten zusammengesetzt wurde, gilt trotz des hohen Personalaufwandes als Erfolgsmodell. Allerdings geht dieser Erfolg zulasten anderer Schwerpunkte, heißt es von behördeninternen Kritikern der Polizeistrategie. So wurde etwa die EG Heide, die im kleinen Tiergarten vor allem im Drogenmilieu ermittelte, zugunsten der EG Alex aufgelöst.

„Es war die richtige Entscheidung, die Alex-Wache aufzustellen“, sagte Innenexperte Tom Schreiber der Berliner Morgenpost. Schreiber war einer der ersten Innenpolitiker in Berlin, der sich trotz Kritik für eine Polizeiwache auf dem Alexanderplatz eingesetzt hatte. „Wenn das Konzept funktioniert, kann es auch in andere Stadtteile und kriminalitätsbelastete Orte exportiert werden“, sagte Schreiber. Dass so ein Konzept Geld koste und Personal benötige, sei keine Ausrede, um es nicht zu machen. „Sicherheit kostet Geld“, so Schreiber weiter. Laut Innenverwaltung reicht die Nutzungsgenehmigung der Alex-Wache bis Ende des Jahres 2022. „Eine Verlängerung ist jedoch möglich“, heißt es aus der Innenverwaltung auf die Anfrage Schreibers weiter.