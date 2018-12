Die BVG soll mehr Geld bekommen

Berlin. Berlin wird in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld für den Nahverkehr ausgeben müssen als bisher. Für den neuen Verkehrsvertrag von 2020 bis 2035 mit der landeseigenen BVG geht es inklusive der nötigen Investitionen um fast eine Verdoppelung aller Ausgaben pro Jahr. Die lagen zuletzt bei rund 750 Millionen Euro.

Noch sind die Verhandlungen zwischen Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne), Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratschefin Ramona Pop (Grüne) sowie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nicht abgeschlossen. Aber die Richtung ist klar: „Wir haben keine Wahl“, sagte Pop der Berliner Morgenpost. Der Ausbau und die Modernisierung des Nahverkehrsangebotes sei neben dem Wohnungsbau das wichtigste Vorhaben für die Zukunft der Stadt. Für die BVG geht es um die größte Erweiterung in ihrer 90-jährigen Geschichte.

Der Finanzsenator will sich der von der BVG intern vorgetragenen Forderung nach doppelt so viel Geld nicht so einfach beugen. Aber auch Kollatz weiß, dass er für die landeseigenen Verkehrsbetriebe künftig tiefer in die Kasse greifen muss. Er halte einen Zuwachs von jährlich „drei Prozent plus X“ für nötig, sagte er. Wobei offen bleibt, wie groß das „X“ sein wird.

Der Wunschzettel im Entwurf für den Nahverkehrsplan ist lang

Die Zeit für eine Einigung drängt. Denn der Verkehrsvertrag, der ab Sommer 2020 den alten Kontrakt mit der BVG ersetzen muss, wird auf Grundlage des Nahverkehrsplans 2019–2023 vereinbart. Darin legt das Land fest, welche Leistungen es künftig von der BVG, aber auch anderen Nahverkehrsunternehmen wie der S-Bahn erwartet. Ein Element ist auch die Tarifstruktur, über die Rot-Rot-Grün schon seit fast zwei Jahren debattiert. Sinken die Fahrpreise, wie politisch von vielen Linken und Grünen gewollt, müsste das Land noch mehr Geld zuschießen.

Der Wunschzettel im Entwurf für den Nahverkehrsplan ist lang. So soll sich das Angebot insgesamt in den nächsten zehn Jahren um ein Viertel erhöhen. Das „Vertragssoll“ für die BVG soll demnach bei der U-Bahn bis 2035 um fast 17 Prozent steigen, bei der Straßenbahn um mehr als 55 Prozent und auch bei Bussen um fast zehn Prozent, obwohl viele bisherige Linien durch Tramverbindungen ersetzt werden sollen. Dennoch soll die Zahl der Busse von 1400 auf 1580 steigen. Vor allem der geplante vollständige Umstieg auf Elektrobusse (bis 2030) und der starke Ausbau des Tramnetzes dürften teuer werden. Dabei fällt die Anschaffung der E-Busse weniger ins Gewicht als die dafür notwendige Infrastruktur, um die Fahrzeuge auf Betriebshöfen oder unterwegs zu laden, zu reparieren und zu warten. Hierfür setzt Berlin aber auch auf Hilfe vom Bund, der Städte beim Umstieg auf Elektromobilität unterstützen will.

