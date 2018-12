Gehbehinderte bei Handtaschenraub zu Boden gerissen

Berlin. Eine gehbehinderte 79-Jährige ist bei einem Handtaschenraub in Berlin-Mitte zu Boden gerissen worden. Sie war laut Polizei am Freitagabend mit ihrem Rollator auf einem Hinterhof in der Reinickendorfer Straße unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Mann von hinten am Griff ihrer Handtasche zog. Daraufhin verlor die Frau den Halt und stürzte zu Boden. Der Räuber konnte unerkannt mit der Tasche entkommen. Zur Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht. Eine von den Hilferufen der Überfallenen aufmerksam gewordene Nachbarin alarmierte die Polizei. Die 79-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

( dpa )