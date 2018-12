Die Berliner Silvester-Meile ist dieses Mal kürzer

Zur Silvesterparty „Welcome 2019“ am Brandenburger Tor werden traditionell mehrere 100.000 Besucher erwartet – nirgendwo sonst in Deutschland feiern so viele Menschen zusammen. Allerdings wird die Meile bei ihrer 23. Auflage ein wenig kürzer sein als sonst: Die abgesperrte Partyzone erstreckt sich in diesem Jahr nur vom Brandenburger Tor bis zum Kleinen Stern, der Kreuzung der Straße des 17. Juni mit der Bellevueallee, und nicht – wie sonst üblich – bis zum Großen Stern. Was Sie sonst noch wissen müssen:

Zeitplan: Die Silvester-Meile öffnet am 31. Dezember um 14 Uhr für Besucher. Die Party endet am 1. Januar um 3 Uhr morgens.

Programm: Auf der großen Bühne am Brandenburger Tor treten acht Künstler auf. Laut Veranstalter singen DJ Bobo („Freedom“), der schwedische Sänger Eagle-Eye Cherry („Save tonight“), die amerikanische Sängerin Bonnie Tyler („It’s a heartache“), der deutsche Songwriter Nico Santos („Rooftop“), Sängerin und DJ Kerstin Ott („Die immer lacht“), Sängerin Alice Merton („No Roots“), Schlagersänger Axel Fischer („Amsterdam“) und der frühere Sänger von Spandau Ballett („Gold“), Tony Hadley.





Eintritt: Der Eintritt zur Silvester-Meile ist wie immer frei. Allerdings sollten Besucher möglichst früh anreisen: Je später der Abend, desto länger werden die Schlangen am Einlass. Im vergangenen Jahr wurden die Eingänge wegen des großen Andranges schon deutlich vor Mitternacht geschlossen.







Anreise: Wer den Jahreswechsel am Brandenburger Tor verbringen möchte, reist am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Von den S-Bahnhöfen Brandenburger Tor und Tiergarten sowie dem U-Bahnhof Brandenburger Tor ist das Festgelände schnell erreichbar. Außerdem können Anreisende mit dem Bus der Linie 100 oder dem TXL-Bus zur Station Brandenburger Tor fahren. Es wird emp­fohlen, nicht mit dem Auto anzureisen, da das Festgelände weiträumig abgesperrt wird.

Einlass: Aus Sicherheitsgründen gibt es an den sechs Eingängen zur Partymeile ausgiebige Personen- und Taschenkontrollen. Beim Einlass kann es daher zu längeren Wartezeiten kommen. Verboten sind Rucksäcke, große Taschen, Koffer, die das DIN-A4-Format überschreiten. Auch Feuerwerkskörper und Glasflaschen dürfen nicht mitgebrachtwerden.

Sicherheit: Für die Sicherheit sorgen etwa 500 Ordner und ein 13 Kilometer langer doppelter Zaun. Betonpoller versperren die Zufahrten. Im vergangenen Jahr waren rund 1600 Polizisten im Einsatz. Die Sicherheitslage auf der Meile wurde 2017 von der Polizei als „erstaunlich ruhig“ bewertet. Allerdings, so ein Polizei-Sprecher, solle man „Wertsachen eng am Körper tragen“. Taschendiebe könnten die unübersichtliche Menge am Brandenburger Tor für Beutezüge nutzen. Auch die Berliner Feuerwehr ist vor Ort und richtet „temporäre Wachen“ ein. Das sind feste Standorte für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen. Das Deutsche Rote Kreuz hat fünf Unfallhilfsstellen aufgebaut.



Schutzzone für Frauen: Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wird es keine „Womens-Safety-Area“ geben. Diese hatte 2017 für Diskussionen gesorgt. Auf der Festmeile wurde damals in einem Zelt des Roten Kreuzes eine spezielle Anlaufstelle für Frauen angeboten, die sich sexuell bedrängt oder belästigt fühlten. Sie wurde allerdings von nur vier Frauen aufgesucht, hieß es im vergangenen Jahr.

Sperrungen: Obwohl das Partygelände in diesem Jahr nur bis zum Kleinen Stern reicht, ist die Straße des 17. Juni bereits seit dem 26. Dezember vom Brandenburger Tor bis zum Großen Stern gesperrt. Ebenfalls gesperrt sind seitdem die Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Straße des 17. Juni und Scheidemannstraße, die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behren-straße. Seit Freitag, den 28. Dezember, sind auch die John-Foster-Dulles-Allee, die Dorotheenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße, die Behrenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebert­straße sowie alle Straßen im Spreebogen zwischen Kanzleramt und Reichstag gesperrt. All diese Straßensperrungen im Mitte gelten bis zum 3. Januar. Am 31. Dezember werden ab dem Nachmittag weitere Straßen gesperrt: Unter den Linden ab Glinkastraße, der Potsdamer Platz, die Tiergartenstraße, der Große Stern und die Straßen südlich des Hauptbahnhofs. Auch für Radfahrer ist der Tiergarten wegen der Silvesterfeierlichkeiten teilweise gesperrt.

Mehr zum Thema:

Feuerwerks-Verkauf startet – das muss man beachten

Berliner Feuerwehr: Null Toleranz bei Angriffen auf Helfer

Wie Sie Silvester legal knallen - und sicher

Feuerwerk an Silvester - Ja oder Nein?

Berlin hat (k)ein Herz für Böller

( jub )