WelcomeCard für Berlin-Touristen wird deutlich teurer

Während sich die Berliner und Brandenburger auch im neuen Jahr über stabile Fahrpreise bei Bus und Bahn freuen können, werden die Besucher der Stadt für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Preise etwa für die „Berlin WelcomeCard“ werden je nach Gültigkeitsdauer um bis zu 1,60 Euro pro Ticket steigen, wie eine Sprecherin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) der Berliner Morgenpost auf Nachfrage mitteilte.

Konkret betrifft die Preiserhöhung zwei Angebote, die speziell für Touristen entwickelt wurden: zum einen die „Berlin WelcomeCard“, zum anderen die „Berlin City TourCard“. Die Verkaufspreise für den „EasyCity Pass Berlin“ und den „QueerCityPass Berlin“ verändern sich 2019 gegenüber dem Vorjahr nicht, so der VBB. Die „Berlin WelcomeCard“ wird von der Tourismusmarketingagentur „Visit Berlin“ als „das offizielle Touristenticket für Berlin“ beworben. Es gilt zum einen als Fahrschein für öffentliche Verkehrsmittel in Berlin, Potsdam und dem Berliner Umland und erlaubt dabei die kostenfreie Mitnahme von bis zu drei Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren. Zum anderen bekommen die Ticketbesitzer für rund 200 Sehenswürdigkeiten der Stadt, darunter etwa für den Eintritt in die Schlösser Sanssouci oder Charlottenburg, Ermäßigungen für den Eintritt von bis zu 50 Prozent. Laut „Visit Berlin“ wurde dieses Ticket bereits mehr als zwölf Millionen Mal verkauft.

Ab 1. Januar erhöht sich die Verkaufspreis für die 48 Stunden gültige „WelcomeCard“ um jeweils zehn Cent auf dann 20 Euro (Tarifbereich AB – Stadtgebiet Berlin) beziehungsweise 23 Euro (Tarifbereich ABC – Berlin und Umland). Das 72 Stunden lang gültige Ticket für Tarifbereich ABC verteuert sich um 1,10 Euro auf dann 32 Euro. Die Willkommenskarten, die auch verbilligten Eintritt für die Museumsinsel beinhalten, kosten im neuen Jahr jeweils einen Euro mehr: 46 Euro (für Berlin) sowie 48 Euro (für Berlin und Potsdam). Die gleichfalls von „Visit Berlin“ herausgegebene „Berlin City TourCard“ gilt als preisgünstige Alternative zur Willkomenskarte. Neben der freien Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet die Karte bis zu 30 Prozent Ermäßigung bei den zehn beliebtesten Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Berlin. Dazu gehören etwa der Fernsehturm, das DDR-Museum in Mitte oder Madame Tussauds an der Friedrichstraße. Je nach Gültigkeitsdauer kosten die Tickets aktuell zwischen 16,90 Euro (48 Stunden) und 31,90 Euro (vier Tage). Während der Preis für das 48-Stunden-Ticket (Berlin) stabil bleibt, kostet das Vier-Tages-Ticket (Berlin und Potsdam) ab Januar 33,50 Euro. Neu im Angebot ist ein Ticket für einen sechstägigen Aufenthalt. Es kostet 38,50 Euro für Berlin sowie 41,50 Euro für Berlin und Potsdam (inklusive Flughafen Schönefeld).

Touristen leisten einen kleinen Beitrag