Kriminalität Frau in Neukölln angeschossen: Schwerverletzt in Klinik

Berlin. Ein Unbekannter hat einer 25-Jährigen in Berlin-Neukölln in den Kopf geschossen und sie schwer verletzt. Die Frau wurde in der Nacht zum Freitag in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Die Frau sei "in einem äußerst kritischen Zustand", sagte ein Polizeisprecher.

Laut Angaben der Ermittler hatte ein bisher unbekannter Anrufer kurz nach 23.00 Uhr die Feuerwehr alarmiert und angegeben, dass in der Oderstraße eine verletzte Frau liegen würde. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die bewusstlose und unter anderem am Kopf verletze Frau in eine Klinik. Dort wurde die Schussverletzung festgestellt und die Polizei verständigt. Das Opfer sei bislang nicht ansprechbar. Die Identität der Frau sei noch nicht zweifelsfrei geklärt. Es werde aber davon ausgegangen, dass es eine 25-Jährige ist, hieß es in der Mitteilung.

( dpa )