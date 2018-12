Regnerisch und bewölkt zum Jahresende

Potsdam. Die letzten Tage des Jahres bringen für Berliner und Brandenburger viele Wolken und immer wieder auch Regen. Wie Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam am Freitag mitteilten, soll es am Samstag dichte Wolken geben, gelegentlicher Sprühregen kann auftreten. Die Temperaturen variieren zwischen 6 und 8 Grad. Die Nacht zum Sonntag bleibt ebenfalls bedeckt und regnerisch bei Werten um 5 Grad. Auch am letzten Sonntag im alten Jahr lässt sich bei Höchstwerten um 7 Grad die Sonne nicht blicken. Am Silvesterabend bleibt es laut DWD kühl und feucht: Bei 4 bis 7 Grad ist mit gelegentlichen Schauern zu rechnen.

( dpa )