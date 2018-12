Das Jahr 2018 in Bildern: Siegerehrung für Berlin

Berlin. Flirrende Hitze, aber keine Euphorie – und deswegen auch kaum Umsatz: Für die Wirte auf der Fanmeile im Tiergarten wurde der Supersommer 2018 zum Reinfall, weil „Die Mannschaft“ mit und vor allem auch wegen Joachim Löw bei der Fußball-WM in Russland so kläglich versagte. Das ungebremste Streben nach Geld im und rund um den Fußball hat manchmal eben auch schmerzhafte Nebenwirkungen, am nachhaltigsten allerdings wohl wegen immer neuer Enthüllungen durch Football-Leaks.

Plötzlich tragen sie die Krone: Die Reinickendorferin Mariama Jamanka (vorn) gewann mit Lisa-Marie Buckwitz Olympiagold im Zweierbob.

Foto: dpa Picture-Alliance / Hauke-Christian Dittrich / Dittrich

Aber war 2018 deswegen ein schlechtes Sportjahr? Auf keinen Fall! Gerade in Berlin zeigten sich die schönen Seiten. Angefangen bei Mariama Jamanka und Lisa-Marie Buckwitz, die in Berlin einst als Leichtathletinnen begannen und nun im Zweierbob eine der 14 deutschen Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eroberten. Dass beim historischen Silber-Coup der Eishockey-Cracks drei Eisbären-Spieler dabei waren, als nach Jonas Müllers Führungstreffer nur 55 Sekunden zum Gold fehlten, wird unvergessen bleiben.

Die Fanmeile zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule war nicht mehr das Zentrum der deutschen Fußball-Freude wie noch bei der WM 2014. Beim diesjährigen Vorrunden-Aus der DFB-Elf blieb es dort viel leerer als erwartet.

Foto: Sergej Glanze

Auch sonst lieferten Berlins Mannschaften viel Grund zu Freude und Stolz. Hertha BSC etablierte sich fest in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga, der 1. FC Union klopft immer lauter an der Tür zum Oberhaus. Die BR Volleys wurden wieder als nationaler Meister gefeiert, während Eisbären und Alba erst im letztmöglichen Finalspiel scheiterten. Die Füchse sicherten im EHF-Cup einen weiteren Handball-Titel.

Die Spieler von Hertha BSC tanzen ausgelassen im Olympiastadion. Erstmals seit 2009 konnten sie mal wieder den Rekordmeister Bayern München bezwingen. Abstiegsangst hat jedenfalls keiner mehr.

Foto: Getty Images / Boris Streubel/Bongarts/

Eine solche Leistungsdichte gibt es in keiner anderen Metropole Europas. Aber Berlins Stärke als Sportstadt zeigt sich ja nicht nur in den tollen Athletinnen und Athleten, sondern auch in der Rolle als perfekter Gastgeber. Was wurde gestaunt über die über eine Woche lang ausgelassene Stimmung in der fast immer ausverkauften Schmeling-Halle während der Weltmeisterschaft im Hallen-Hockey.

Die deutschen Frauen bejubeln ihren Finaltriumph bei der Hallenhockey-Weltmeisterschaft. In der stets gut gefüllten Max-Schmeling-Halle herrschte eine Woche lang eine Stimmung, wie man sie in diesem Randsport so noch nie erlebt hatte.

Foto: Getty Images / Getty Images Sport

„Vielleicht sollte man die WM immer hier austragen“, sagte Janne Müller-Wieland aus der siegreichen deutschen Frauen-Mannschaft. Es wäre sicher auch jährlich ein Erfolg, wie der Berlin-Marathon. Dieser sorgte im September nicht nur für eine weitere Bestmarke bei der Teilnehmerzahl, der Kenianer Eliud Kipchoge pulverisierte auch den Weltrekord auf 2:01:39 Stunden.

Dieses Foto ging um die ganze Welt, nachdem der Kenianer Eliud Kipchoge den Marathon-Weltrekord auf 2:01:39 Stunden verbessert hatte.

Foto: AP Content

Besondere Strahlkraft entwickelte die Europameisterschaft der Leichtathleten im August. Prächtige Stimmung und tolle Leistungen im Olympiastadion sorgten dafür, dass bald niemand mehr etwas von einem Rückbau zu einer reinen Fußball­arena hören wollte. Dass sich die berühmte blaue Laufbahn diesmal auch durch die City West schlängelte (wo die meisten EM-Teilnehmer und Besucher in kleinem Umkreis wohnten) und das Fanfest mit Siegerehrungen, Laufentscheidungen und Kugelstoßen in einem Ministadion für 3000 Zuschauer für olympisches Flair mitten in der Stadt sorgte, war wohl der größte Coup. Die Zivilgesellschaft holte sich so auf dem Breitscheidplatz, dem seit dem Terroranschlag zerrissenen Ort der Trauer, die Lebensfreude wieder zurück. Was für ein grandioser Sieg – nicht nur für den Sport, sondern für ganz Berlin!

Das Olympiastadion erlebte im August eine wunderbare Leichtathletik-EM, bei der nicht nur die deutschen Sieger gefeiert wurden. Als Coup erwies sich aber die Entscheidung, den Wettkämpfen mit der „Europäischen Meile“ in der City West ein zweites Herz zu geben. Auf der Partymeile fanden auch die Siegerehrungen statt. „Das war eine tolle Feier, es war Wahnsinn“, sagte etwa Zehnkampf-Champion Arthur Abele, nachdem er sein Gold erhalten hatte. Über eine Treppe liefen die Medaillen- gewinner durch ein Spalier begeisterter Fans, auch Robert Harting wurde bei seinem letzten Wettkampf noch einmal bejubelt. „Es war ein toller Walk. Vielen Dank, dass ich hier sein darf“, rief der 33-Jährige den Zuschauern zu.

Foto: Michael Kappeler / Fotos: Michael Kappeler/dpa; imago/camera

Dass anschließend auch die EM der behinderten Leichtathleten ein Erfolg wurde, versteht sich von selbst. Folgerichtig bekam Berlin dann auch den Zuspruch für die Special Olympics 2023. Ebenfalls beschlossen wurde, dass 2019 die deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten gleichzeitig hier stattfinden, als eine Art Mini-Olympia. Weil es kaum einer besser kann als Berlin, der große Sieger des Jahres 2019.