Knochen und Streicheleinheiten: Silvester mit Haustieren

Fürstenberg. Lauter Knall und grelle Blitze - für viele Haustiere ist der Silvesterabend kein schönes Erlebnis. "Mit Geräuschen, Geruch und hellen Blitzen können Hunde und Katzen eher schlecht umgehen", sagte Ellen Schütze, Vorsitzende des Tierschutzverbandes Brandenburg. Katzen würden sich bei den lauten Geräuschen meist zurückziehen. Bei Freigängern rät die 53-Jährige, die Tiere am Abend nicht mehr aus dem Haus zu lassen. Sie könnten leicht in Panik geraten.

Hunde mache das Spektakel zum Jahreswechsel unruhig. Besonders ängstliche Vierbeiner sollten schon früh auf den Abend vorbereitet werden. Schütze rät zu einem ausgiebigen Spaziergang am Tag. Dann sind die Tiere am Abend entspannter.

Aber auch mit weniger ängstlichen Kandidaten sollten Herrchen und Frauchen bei der Knallerei nicht ohne Leine auf die Straße gehen. Auch, wenn man sich noch so sicher sei, warnte Schütze. "Wenn neben dem Hund ein Knaller explodiert, ist er weg." Wenn es geht, sollte man auch vermeiden, die Tiere am Silvesterabend alleine zu lassen. "Ein Knochen zum Kauen setzt Glückshormone frei und beruhigt", sagte Schütze. Wenn der Hund nach ein paar Streicheleinheiten verlange, so sollte man diesen ruhig nachkommen. "Es ist wichtig, dass sich das Tier gut aufgehoben fühlt."

( dpa )