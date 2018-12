Das Geschäft nach der Bescherung

So unzufrieden und gleichzeitig entschlossen wie ein neunjähriger Junge aus dem Landkreis Friesland, der am ersten Weihnachtsfeiertag wegen falscher Geschenke gleich die Polizei rief, scheint in Berlin niemand gewesen zu sein. Schließlich gibt es ja andere Wege, sich von ungeliebten Geschenken zu befreien: der Besuch eines Postamtes oder eines Geschäftes zwecks Umtausch. Wobei sich aber am Donnerstag nicht nur die Unzufriedenen auf den Weg machten.

Ob Friedrichstraße, Kurfürstendamm oder Schloßstraße: Die großen Berliner Einkaufsmeilen sind in der Zeit vor dem Jahreswechsel so gut besucht wie vor dem Fest. Mit einem wuchtigen Karton bepackt eilt Uwe Pütke samt Familie vor dem Steglitzer Bierpinsel in Richtung Auto. Mit einem Pizzabackofen. „Das ist aber kein Umtausch“, sagt Pütke, „sondern eine spontane Anschaffung für Silvester und die Zeit danach.“ An den Geschenken gab es für die Familie nichts auszusetzen. Tochter Emily bekam unter anderem ein Smartphone, eine CD und Gutscheine.

Handelsverband zufrieden mit Weihnachtsgeschäft

Wer zu Weihnachten nicht das Passende bekommen hat, der löst seinen Wunschzettel eben selbst vor Silvester ein. So wie Patrick Derix aus Steglitz. „Ich bin auf der Suche nach neuen Sportsachen“, sagt er beim Spaziergang auf der Tauentzienstraße. Damit wolle er im neuen Jahr aktiv werden und seine Gesundheit fördern. Die Zeit der guten Vorsätze, sie hat begonnen.

Bianca, Wolfgang und Anton aus Nürnberg sind ein Beispiel für eine andere wichtige Kundengruppe, die sich zwischen den Jahren unter die Passanten mischt: Touristen. „Die nachweihnachtliche Reise nach Berlin war mein Geburtstagsgeschenk“, verrät Bianca. Und ein Großeinkauf an der Tauentzienstraße gehört für die Familie zu dieser Reise dazu. Der kleine Anton bekam kurzerhand ein Polizeiauto von Lego, das ihm in seiner Sammlung noch fehlte.

Und so gesellen sich jetzt die Ausflügler zu den Einheimischen und sorgen für einen Umsatz zum Jahresende, der sich aus Sicht des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg besser gestaltet als erwartet. „Tatsächlich wird das Weihnachtsgeschäft erst in den Tagen nach Weihnachten abgeschlossen“, sagt Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. Der Schlussstrich werde erst zum Dreikönigstag am 6. Januar gezogen. Insgesamt erweise sich das Geschäft in Berlin in diesem Jahr je nach Branche als „gut bis sehr gut“, zieht Busch-Petersen eine Zwischenbilanz. Den höchsten Umsatz rund um Weihnachten erwarten Händler in den Bereichen Uhren, Schmuck, Spielzeug, Bücher, Parfüm und Textilien.

Auch an Postschaltern erneuter Ansturm

Gerade der verkaufsoffene Sonntag einen Tag vor Heiligabend habe dem Handel einen Schub versetzt. „Dieser Tag etabliert sich in Berlin als einer der umsatzstärksten des ganzen Jahres. Insgesamt liegen wir nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch leicht über dem Niveau des Vorjahres“, so Busch-Petersen.

Auch an den Postschaltern war am Donnerstag in allen Teilen Berlins ein erneuter Ansturm zu beobachten. Mancherorts erstreckte sich die Schlange bis auf den Bürgersteig. „Natürlich liegt das auch an den vielen Retoursendungen“, sagt Deutsche Post-Sprecher Hans-Christian Mennenga auf Nachfrage. Außerdem sei das große Geschäft zum Jahresende bei Onlineversandhäusern noch längst nicht abgeschlossen. „Unser Eindruck ist, dass nach Weihnachten inzwischen munter weitergeshoppt wird“, sagt er. Trotzdem sei die jetzige Situation nicht mehr vergleichbar mit dem gigantischen Aufkommen von Paketen vor Weihnachten. Da waren deutschlandweit pro Tag zehn bis elf Millionen Sendungen unterwegs.

Auch wenn die Deutsche Post den Ausnahmezustand in der Hauptstadt für beendet erklärt, gilt: Von den Tausenden Mitarbeitern, die man vor dem Fest zusätzlich angestellt hat, bleibt ein großer Teil auch zum Anfang des neuen Jahres weiter unter Vertrag. Bis man zu einem normalen Aufkommen an Paketen zurückkommt, dürften noch etliche Wochen vergehen, meint Mennenga. Grundsätzlich sei auch die Sendungsmenge in schwachen Monaten im Wachsen begriffen. Wer mit Geschenken oder Einkäufen nicht zufrieden ist, schiebt die unliebsamen Gaben immer seltener über den Tresen von Geschäften, sondern packt sie zurück ins Paket.