Berliner Feuerwehr geht mit 1389 Helfern in Silvesternacht

Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr steht für ihren Großeinsatz in der Silvesternacht bereit. Mit 1389 Feuerwehrkräfte wolle man in der Nacht auf den ersten Januar 2019 im Einsatz sein, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Donnerstag. In einer regulären Nacht seien es 481.

Für das Großevent "Welcome 2019" am Brandenburger Tor, zu dem mehr als 100 000 Besucher erwartet werden, sollen zwei Feuerwachen am Großen Stern und am Brandenburger Tor errichtet werden. Nummerierte Laternen sollen es den Feiernden zudem erleichtern, den genauen Ort von Vorfällen an die Rettungskräfte weiterzugeben.

Zu der aktuellen Diskussion um ein Verbot von Silvesterfeuerwerk äußerte sich Homrighausen zurückhaltend. Die Feuerwehr setze vorerst auf Informationen darüber, wie man Böller und Raketen sicher abbrenne, um Unfälle zu vermeiden. Eine Warnung sprach Homrighausen jedoch für nicht zugelassene Feuerwerkskörper aus, die wegen ihrer hohen Sprengkraft häufig für Verletzungen sorgten.

Auch der Schutz der Einsatzkräfte hätten in der Planung eine Rolle gespielt. Im letzten Jahr seien 57 Mal Einsatzfahrzeuge und acht Mal Helfer der Feuerwehr angegriffen worden. Eine Begleitung der Einsatzkräfte durch die Polizei schloss der Landesbranddirektor jedoch aus. Die Feuerwehr wolle aber in engem Kontakt mit der Polizei stehen. In den vergangenen drei Silvesternächten war die Feuerwehr zu rund 1500 Einsätzen ausgerückt.

( dpa )