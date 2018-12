Böller bedeuten Stress für die Tiere - so beugt der Zoo vor

Berlin. Silvesterknallerei ist für die Tiere im Berliner Zoo kein Vergnügen. Auch wenn ein Großteil von ihnen in dieser Nacht in Stallungen untergebracht sei, zuckten zum Beispiel Antilopen und Giraffen bei lauten Böllern zusammen, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Selbst im weiter entfernten Tierpark sei der Krach noch ein Problem.

"Das kleine Panzernashorn Karl sieht rein optisch zwar sehr robust aus, die wilde Knallerei wird er mit seinem feinen Gehör jedoch definitiv wahrnehmen", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Daher werde das Jungtier ganz nah bei seiner Mutter Betty untergebracht. Einige Tierärzte und Pfleger könnten auch schnell bei ihren Schützlingen sein.

Die Belastung durch Lärm und Feinstaub an Silvester ist nach Einschätzung von Naturschützern hoch - auch für Wild- und Haustiere. "Ich möchte an all die feiernden Menschen in der Stadt appellieren, auf sich und ihre Umwelt Acht zu geben", ergänzte Knieriem. Geld lasse sich sinnvoller investieren als in Böller. "Auch Ihr Haustier wird es Ihnen danken."

( dpa )