2018 war das Zickzack-Jahr in Berlin

Berlin. Eine Feuertonne, große Investitionen und viel Frauenpower: Politisch und wirtschaftlich erlebte die Hauptstadt ein turbulentes Jahr. Den schillerndsten Aufstieg legte eine Frau hin, die abseits Berlins bis Jahresbeginn kaum jemand kannte. Überraschend zog Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ins neu gebildete Kabinett der großen Koalition um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein und wurde Bundesfamilienministerin.

Bezirksbürgermeisterin zur Bundesfamilienministerin. Am 18. September spricht sie auf der Kinderpressekonferenz der Berliner Morgenpost.

Foto: Maurizio Gambarini

Neu im Amt sind mit Barbara Slowik und Margarete Koppers zudem die erste Polizeipräsidentin und die erste Generalstaatsanwältin in der Geschichte Berlins.

Das wichtigste Signal für die Wirtschaft Berlins ging von einem Mann aus, einem Bayern noch dazu: Siemens-Chef Joe Kaeser verkündete, dass sein Konzern in Berlin einen neuen Innovationscampus am alten Standort in Siemensstadt aufbauen wird – für stolze 600 Millionen Euro.

Investition: Siemens-Vorstand Cedrik Neike (2.v.l.) sorgt dafür, dass sein Konzern einen Innovationscampus in Siemensstadt baut – zur Freude von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (l.), Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller und Senatsbaudirektorin Regula Lüscher.

Foto: Paul Zinken / dpa

Weniger schön waren da die Bilder, die im Frühjahr vor dem Roten Rathaus entstanden. Fünf Wochen lang, rund um die Uhr, protestierten Berlins Feuerwehrleute für bessere Arbeitsbedingungen, am Ende handelten sie mit Innensenator Andreas Geisel (SPD) einen Kompromiss aus.

Berlin Brennt / Feuerwehr Demonstration vor dem Roten Rathaus

Foto: Reto Klar

Auch fernab seines Dienstsitzes lief es für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller nicht immer rund. Seine SPD rutschte in Umfragen auf historisch schlechte 15 Prozent ab, während es für den grünen Koalitionspartner aufwärtsging: Zwischenzeitlich gaben 24 Prozent der Berliner an, dass sie die Öko-Partei wählen würden. Grün sind seit diesem Jahr auch die ersten Radwege in Berlin – wenn sie nicht, wie in Zehlendorf, im Zickzack-Kurs angelegt sind.

Höhenflug: Während es für die SPD bergab geht, triumphieren in Berlin die Grünen. An der „Unteilbar“-Demonstration im Oktober nehmen auch Senatorin Ramona Pop (vorn l.) und Fraktionschefin Antje Kapek (3.v. l.) teil.

Foto: Ramona Pop via Twitter

Teurer Protest: 3500 Liter gelbe Farbe verteilt Greenpeace Ende Juni am Großen Stern, um ein Zeichen für den Kohleausstieg zu setzen. Die Reinigung kostet 14.000 Euro, die Rechnung schickt die BSR an Greenpeace.

Foto: Greenpeace via Twitter

Als erstes Bundesland hat Berlin ein Mobilitätsgesetz verabschiedet, in dem festgelegt ist, wie der Verkehr von morgen aussehen soll: weniger Auto-, mehr Radfahrer und eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Der aber fiel 2018 immer öfter aus, zahlreiche Pendler litten unter der Krise bei der U-Bahn. Sie standen auf vollen Bahnsteigen und schoben sich in überfüllte Waggons, weil viele Züge kaputt sind.

Nahverkehrschaos: Der Mangel an funktionierenden U-Bahnzügen macht der BVG zu schaffen, viele Pendler sind genervt von überfüllten Kurzzügen und längeren Fahrtakten

Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

( fls )