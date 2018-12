Benjamin Köhler steht mit seiner Frau Marina in seinem Eiscafé in Berlin.

Jahreswechsel Ex-Profi Köhler ohne Gedanken an Erkrankung

Berlin. Dem früheren Fußballprofi Benjamin Köhler geht es dreieinhalb Jahre nach seiner überstandenen Krebserkrankung bestens. "Ich habe gar keine Probleme mehr und gehe jedes halbe Jahr zur Vorsorgeuntersuchung. Die Abstände werden immer größer", sagte der 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Man muss vom Kopf her abschließen, es kann immer wieder kommen - aber ich mache mir da keine Gedanken."

Nach einer Anfang 2015 diagnostizierten Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs und monatelanger Therapie hatte sich der gebürtige Berliner wieder zurück auf den Platz gekämpft. In der Saison 2016/17 kam er beim Zweitligisten 1. FC Union Berlin nicht mehr zu einem Pflichtspieleinsatz und beendete anschließend seine Karriere.

Inzwischen ist Köhler Inhaber eines Eiscafés in einem Berliner Einkaufszentrum, das Ende Oktober eröffnet wurde. "Mir gingen viele Sachen durch den Kopf, zuerst habe ich an eine Shisha-Bar gedacht", berichtet der Ex-Bundesligaspieler von Eintracht Frankfurt über seine Überlegungen für die Zeit nach der aktiven Laufbahn. "Da bin ich von abgekommen, weil das schon eher im Nachtleben spielt. Und zu einer Familie passt Nachtleben nicht so."

Köhler betreibt das Eiscafé gemeinsam mit seiner Frau Marina, ist für die Organisation zuständig und steht auch selbst hinter der Theke. "Wer sagt, Profifußball ist stressig, der soll mal ins normale Berufsleben gehen", sagt der frühere Mittelfeldspieler. "Klar hast du da anderen Druck, aber du hast auch sehr viel Freizeit, da ist ja kein Stress. Das sind zwei verschiedene Welten."

( dpa )