„Die Kliniken müssen über längeren Zeitraum planen können“

Berlin. Überraschend trennte sich Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) Anfang Dezember von ihrem Staatssekretär Boris Velter – und präsentierte sogleich einen Nachfolger: Martin Matz, früher Gesundheitsstadtrat in Spandau. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Sanierung der Krankenhäuser. Was genau er vorhat, erklärt Matz im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Herr Matz, nach sieben Jahren abseits der Verwaltung sind Sie nun wieder zurück. Wie sehr haben Sie die Berliner Amtsstuben vermisst?

Martin Matz: Ein bisschen ist es tatsächlich wie ein Zurückkommen. Zwar habe ich vorher nie in einer Senatsverwaltung gesessen, sondern im Spandauer Bezirksamt. Aber da ich damals als Stadtrat auf demselben Themenfeld gearbeitet habe wie heute und mit der Senatsverwaltung für Gesundheit im ständigen Austausch stand, fühlt es sich wirklich an wie eine Art Rückkehr. Wirklich vermisst habe ich das Ganze aber nicht, da ich gut zu tun hatte.

Wie sehr, glauben Sie, werden Ihnen nun die Erfahrungen als Gesundheitspolitiker aus der Vergangenheit im neuen Amt helfen?

Ich denke, es ist von großem Vorteil, dass ich die Berliner Gesundheitspolitik bereits aus zwei verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt habe. Von 2001 bis 2006 saß ich ja als Gesundheitspolitiker im Abgeordnetenhaus, habe an der Reform des öffentlichen Gesundheitsdienstes mitgewirkt, anschließend war ich bis 2011 dann Gesundheitsstadtrat. Damals schon war es eine ungewöhnliche Situation, dass ich in der Legislative mit ausgearbeitet habe, was ich später als Stadtrat in der Exekutive umsetzen musste. Rückblickend eine lehrreiche Zeit: Ich weiß, wie Dinge auf der Landesebene beschlossen, später auf der Bezirksebene umgesetzt werden. Das ist für meine neuen Aufgaben eine gute Ausgangslage.

Was hat sich seitdem in der Gesundheitspolitik geändert?

In meiner damaligen Zeit war vieles anders. Berlin befand sich in einer Phase des Schrumpfens, wir mussten den öffentlichen Dienst verkleinern, weil Berlin gespart hat. Heute haben wir eine Situation, in der Berlin wächst, das heißt, auch der öffentliche Sektor muss wieder größer werden, wir müssen neue Leute einstellen, medizinisches Personal, Ärzte, Pflegekräfte. Das tun wir auch, wenngleich es bisweilen schwerfällt, geeignete Fachkräfte zu finden.

Sehen Sie darin auch die größte Herausforderung im Berliner Gesundheitswesen?

Sicherlich, gerade im öffentlichen Bereich, bei den städtischen Gesundheitsdiensten, ist das ein großes Problem. Gleichzeitig stehen wir vor schwierigen Aufgaben im Krankenhausbereich: Es gibt einen großen Modernisierungsbedarf in den Berliner Kliniken. Jüngst mussten die Krankenhäuser viele ihrer Investitionsausgaben selbst finanzieren, teilweise auch zulasten des Personals. Nun setzt ein Umdenken ein, wir wollen als Land den Kliniken wieder stärker unter die Arme greifen, nicht zuletzt damit sie ihre Gebäude und medizinischen Instrumente auf den neuesten Stand bringen können.

Gutes Stichwort. Trotz der jüngsten Erhöhung der Landesmittel von jährlich 90 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro beklagen die Kliniken, dass sie nach wie vor zu wenig Geld vom Senat bekommen, dass ihre Investitionsbedarfe viel höher sind.

Das ist richtig, ich teile diese Ansicht. Ähnlich der Schulbau-Offensive braucht Berlin eine Klinik-Offensive zur Modernisierung der Krankenhäuser. Den ersten Schritt haben wir bereits gemacht, indem wir die Mittel aufgestockt haben. Aber das kann und muss auch noch weitergehen. Mir schwebt dabei vor, dass wir das als Gesamtpaket für sämtliche Krankenhausinvestitionen betrachten, ich möchte, dass die Kliniken über einen längeren Zeitraum planen können, dass sie wissen, wie viel wir ihnen als Land jährlich zusichern.

Von welcher finanziellen Summe sprechen wir dabei?

Nach Möglichkeit von mehr, als die Kliniken heute bekommen. Die genaue Summe muss im Rahmen der Debatte um den Landeshaushalt ausgehandelt werden. Ein Anhaltspunkt aber wäre die Rechnung der Initiatoren des Volksbegehrens für bessere Kliniken. Sie gehen von jährlich rund 250 Millionen Euro aus, die nötig wären, um den Investitionsstau abzubauen und die Kliniken nachhaltig zu modernisieren.

Davon sind wir aktuell rund 100 Millionen Euro pro Jahr entfernt. Für wie realistisch halten Sie die Umsetzung der Klinik-Offensive?

Wir müssen sehen, wie weit wir kommen. Das Fachressort, also meine Gesundheitsverwaltung, will das natürlich. Letztlich aber bleibt es dem Abgeordnetenhaus überlassen, den Haushältern der Koalition, zu entscheiden, ob sie für diesen Schwerpunkt im nächsten Doppelhaushalt den Grundstein legen wollen.

Die Schulbau-Offensive ist auf zehn Jahre ausgelegt. Ist das auch der Zeitrahmen, den eine Klinik-Offensive bräuchte?

Ja, zehn Jahre bräuchte es auch bei den Krankenhäusern, darauf würde ich mich schon jetzt festlegen, auch wenn die Höhe der Summe noch festzusetzen ist. Die Krankenhäuser brauchen dringend bauliche Investitionen, die Kliniken müssen die nach wie vor vielen Vier-Bett-Zimmer zu kleineren Räumen umbauen, Gebäude renovieren, neue In­strumente anschaffen. All das hilft am Ende dem gesundheitlichen Wohl der Berliner.

Das heißt, der Senat müsste bis 2030 rund 2,5 Milliarden Euro lockermachen?

Dann wäre es optimal gelaufen. Wenn die Offensive gelingt, wäre aber wichtig, dass wir von den Krankenhäusern auch genaue Rückmeldungen bekommen, was sie mit dem Geld anstellen. Sie werden ja mit Pauschalen gefördert und können daher selbst über den Mitteleinsatz entscheiden. Daher brauchen wir als Land eine Art verbindlicher Rückmeldung. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir als Land die Investitionen wieder gänzlich finanzieren. Es darf nicht sein, dass die Kliniken das aus den Geldern stemmen, die sie von den Krankenkassen für die Behandlung von Patienten bekommen.

Anderes Thema: Die Kliniken beschweren sich, dass viele Berliner mit kleinen Weh-wehchen direkt in die Notfallambulanzen kommen, statt die Praxis eines Arztes aufzusuchen. Abhilfe könnten Notdienstpraxen in direkter Nähe zu den Ambulanzen bieten. Eine gute Idee?

Ja, ich fände das auch gut. In den zuständigen Beratungsgremien wird das auch schon diskutiert. Solche Praxen können die immer wieder schwierige Situation in den Notfallambulanzen verbessern. Wie genau ein solches Konzept aussehen wird, müssen wir noch sehen, der Wille aber ist da. Ich als Staatssekretär kann bei dieser Frage allerdings nur vermitteln – letztlich bleibt es auch ein Verhandlungsgegenstand zwischen den Kliniken und der Kassenärztlichen Vereinigung.

Heiß diskutiert wird auch der Ärztemangel in den bezirklichen Gesundheitsdiensten. Finanzsenator Kollatz pocht auf eine außertarifliche Anhebung der Löhne, um den Beruf des Amtsarztes attraktiver zu gestalten. Teilen Sie seine Meinung?

Ich sage dazu nur, dass wir eine Lösung brauchen, sodass wir die Ärzte besser bezahlen können. Aktuell haben wir die komplizierte Situation, in der die bezirklichen Personalräte sich beim Berliner Hauptpersonalrat des Landes dafür eingesetzt haben, die außertarifliche Lösung abzulehnen, weil sie wollen, dass die Gehälter im Rahmen des Regeltarifs steigen. Gleichzeitig bekommen wir Rückmeldungen von den Amtsärzten selbst, die sich zügig mehr Geld wünschen, die einer außertariflichen Lösung aufgeschlossen gegenüberstehen. Das Signal, das bei uns auf der Landesebene ankommt, ist dadurch etwas diffus.

Wie geht es nun weiter?

Es gibt zwei Wege: Entweder es gibt jetzt doch noch eine kurzfristige Einigung zugunsten des vom Senat vorgeschlagenen Modells. Dafür will der Finanzsenator die Einigungsstelle einschalten. Der andere Weg würde grundsätzlichere Verhandlungen erfordern, wir würden dann noch einmal von vorne abklopfen, wo genau die Probleme aufseiten der bezirklichen Personalräte liegen, wie sie sich aus dem Weg räumen lassen. Das würde aber deutlich länger dauern.

In Ihren Aufgabenbereich fällt auch der Nichtraucherschutz. Die von Frau Kolat vorgeschlagene Gesetzesnovellierung sieht vor, dass auch Shisha-Bars Nichtraucherräume einrichten müssen. Ist das nicht absurd?

Nein, das ist es nicht. Gegenfrage: Was unterscheidet denn Shisha-Bars von herkömmlichen Raucherkneipen?

Vielleicht, dass man in eine Kneipe geht, um Bier zu trinken und nebenbei eine Zigarette raucht, während man Shisha-Bars gezielt aufsucht, um eine Wasserpfeife zu rauchen.

Bei mir um die Ecke gibt es eine Shisha-Bar, in der sehe ich genau dieselbe Kombination von Getränke- und Tabakkonsum wie in einer normalen Kneipe. Und solange das draußen geschieht, ist das ja auch in Ordnung. Im geschlossenen Raum aber nicht. Die Gäste, die vergleichsweise kurz da sind, sind dabei gar nicht das Thema, mir geht es um die Angestellten: Sie sind den gesamten Abend dem Rauch ausgesetzt, atmen viel mehr Kohlenmonoxid ein, als gesund ist. Sie müssen wir schützen.

Sie verordnen also Selbstschutz, den die Betreiber gar nicht wollen. Viele klagen darüber, durch das neue Gesetz vor dem Aus ihrer Existenz zu stehen.

Der Ruf nach der bedrohten Existenz geht schnell über die Lippen, ich glaube ihm deshalb aber nicht automatisch. Als das Nichtraucherschutzgesetz erstmals aufgelegt wurde, gab es dieselben Befürchtungen auch bei den Kneipenbesitzern. Tatsächlich ist die Zahl der gastronomischen Angebote in Berlin aber nicht gefallen, sie ist sogar gestiegen.

Sie waren früher Bundesvorstand der FDP, die jetzt für die gänzliche Legalisierung des Anbaus und des Verkaufs von Cannabis einsteht. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Eine gänzliche Legalisierung so, dass Cannabis auf dem freien Markt wie ein herkömmliches Produkt gehandelt werden kann, lehne ich zum jetzigen Zeitpunkt ab. Wofür ich wie Senatorin Kolat jedoch bin, sind kontrollierter Anbau und Abgabe, für den wir beim Bund ja auch einen Modellversuch anmelden wollen.