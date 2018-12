Wer wird Berliner des Jahres? Das sind unsere Kandidaten

Raue, Tim (44), Koch. Das dritte Jahr in Folge wurde sein Restaurant „Tim Raue“ von Gastro-Experten als einziges in Deutschland unter die besten 50 Restaurants der Welt gewählt.

Loos, Anna (48), Schauspielerin. Für ihr bürgerschaftliches Engagement bekam sie den Verdienstorden des Landes Berlin. Sie engagiert sich in der Organisation ONE gegen Armut

Hentschel, Stephan (37), Koch. Spezialist für fleischfreie Kost. Sein „Cookies Cream“ in Mitte ist das erste vegetarische Restaurant in Deutschland mit einem Michelin-Stern.

Berlin. Sie haben entschieden: Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Berliner des Jahres 2018 sind ausgewählt. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen Menschen vor, die in diesem Jahr Herausragendes in unserer Stadt geleistet haben. Die Leser der Berliner Morgenpost haben Schauspieler und Festival-Organisatoren, Sportler und Vertreter der Wirtschaft vorgeschlagen. Und erneut haben es auch etliche Berliner, die sich bürgerschaftlich engagieren und Gutes tun, auf die Liste der Nominierten geschafft.

Nur eine Politikerin ist in diesem Jahr unter den 50 Nominierten: Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Für die ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin haben etliche Leser votiert. „Sie ist eine tolle Politikerin, die nicht nur redet, sondern dringende Themen anpackt und vor allem auch umsetzt“, schrieb zum Beispiel Reiner Zech. Sie sei als Ministerin nicht abgehoben, sondern mache, wie in Neukölln, Basispolitik, lobten mehrere Einsender.

Einer, dem – wieder einmal – viele Leser die Auszeichnung wünschen, ist Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo. „Er hat mit seiner Professionalität, seiner Unaufgeregtheit und mit großem Mitgefühl den Blick vieler Berliner auf Obdachlosigkeit geweckt“, schrieb etwa Klaus Mehnert. Auch Michael Rudolph, der Rektor der Friedrich-Bergius-Schule, hat als Vertreter klarer Regeln und des Prinzips „Fördern und Fordern“ viele Befürworter. Schließlich habe es auch zwei Berliner, die den Titel schon einmal gewonnen haben, erneut auf die Liste geschafft: die Ärztin Jenny De la Torre und der Entertainer Frank Zander. Beide engagieren sich ebenfalls für Obdachlose.

Nun trifft unsere Expertenjury die endgültige Entscheidung. In den kommenden Tagen sucht sie aus den Kandidaten die Berlinerin oder den Berliner des Jahres 2018 aus, außerdem die Persönlichkeiten, die es in die „Top Ten“ geschafft haben. Auf wen die Wahl dann gefallen ist, verraten wir Ihnen am 2. Januar in der Morgenpost.

Jetzt entscheidet die Jury

Jurymitglieder der Berliner Morgenpost:

Christine Richter, Chefredakteurin

Torsten Kroop, stellvertr. Chefredakteur

Gilbert Schomaker, stellvertr. Chefredakteur

Görge Timmer, Geschäftsführer

Felix Müller, Ressortleiter Kultur und BIZ

Andreas Abel, freier Autor

Berliner des Jahres – das sind unsere bisherigen Preisträger

Andreas Knieriem, Direktor des Zoologischen Gartens und des Tierparks (2017)

Pal Dardai, Trainer der Fußball-Bundesligisten von Hertha BSC (2016)

Philipp Bertram, Flüchtlingshelfer in der Notunterkunft Rathaus Wilmersdorf (2015)

Marc und Christopher Bauder, die Schöpfer der Lichtgrenze zum Mauerfall (2014)

Sabine Lisicki, Tennisspielerin und Wimbledon-Finalistin (2013)

Robert Harting, Diskuswerfer, Olympiasieger, mehrfacher Welt- und Europameister, dreimal in Folge Sportler des Jahres (2012)

Monika Schultz – stellvertretend für alle, die in Berlin Zivilcourage gezeigt haben (2011)

Heinz Buschkowsky (SPD), damals Bezirksbürgermeister von Neukölln (2010)

Peter Fox, Musiker, ausgezeichnet für sein Album „Stadtaffe“ (2009)

Frank Zander, Entertainer, kümmert sich um Arme und Obdachlose (2008)

Thomas Dörflein, Tierpfleger, Ziehvater von Eisbär Knut (2007). Dörflein starb 2008.

Jenny De la Torre, Ärztin, leistet medizinische Hilfe für Wohnungslose (2006)

Hans Wall, Unternehmer und Mäzen, Förderer etlicher Projekte (2005)

Peter Raue, Kulturförderer, holte die MoMA-Ausstellung nach Berlin (2004)

( ab )