Silvesterparty am Brandenburger Tor: Straße des 17. Juni

Berlin. Wegen der Silvesterfeier am Brandenburger Tor müssen Autofahrer in Berlin-Mitte ab dem Zweiten Weihnachtstag mit Behinderungen rechnen. Die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor ist gegenwärtig gesperrt. In den nächsten Tagen werden weitere angrenzende Straßen bis 2. Januar 2019 um 24.00 Uhr dazukommen. In der Nacht auf Mittwoch wurden erste Container für die Party aufgestellt.

Partybesuchern am 31. Dezember empfiehlt die Polizei, bei der Anreise Busse und Bahnen zu benutzen. Verboten sind auf der Festmeile Taschen, Rucksäcke und Koffer, die größer sind als 50 mal 50 Zentimeter. Auch warnen die Polizisten vor Taschendieben.

( dpa )