Kinderwagen brennt in Treppenhaus: Zwei Verletzte

Berlin. In Berlin-Wedding hat ein Kinderwagen in einem Treppenhaus gebrannt. Zwei Menschen wurden infolge des Feuers in der Antonstraße mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zunächst hatte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, es gebe drei Verletzte.

Der Brand am Montagabend im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses war demnach schnell gelöscht. Dennoch sprach der Sprecher von einer "schlimmen Situation". Der Kinderwagen habe den einzigen Flucht- und Rettungsweg versperrt. Die Feuerwehr war mit rund 20 Kräften im Einsatz.

( dpa )