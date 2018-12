Union verlängert Vertrag mit Linksverteidiger Lenz bis 2021

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat den auslaufenden Vertrag mit Linksverteidiger Christopher Lenz um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Das teilten die Köpenicker am Heiligabend mit. Der 24-Jährige war vor dieser Saison nach einer Ausleihe zu Ligakonkurrent Holstein Kiel zurückgekehrt und kam diese Saison in Liga und Pokal zu insgesamt sechs Einsätzen.

"Christopher Lenz ist ein Spieler, auf den wir in Zukunft mehr und mehr bauen wollen und der schon in dieser Saison gezeigt hat, welches Potential in ihm steckt", sagte Profisport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

( dpa )