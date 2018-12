Weihnachtsgottesdienste in Berlin - eine Auswahl

Kinder der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist an der Bayernallee in Westend beim Krippenspiel.

An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen laden die Kirchen zu Gottesdiensten, Konzerten, Christmetten und Krippenspielen ein.

Berlin. Viele Berliner und Touristen besuchen einen Gottesdienst zu Weihnachten. Die Gemeinden feiern die Geburt von Jesus Christus, der in der Krippe liegt. In den Kirchen wird die uralte Geschichte von den Hirten erzählt, denen ein Engel erscheint und die frohe Botschaft verkündet. Dazu erklingen traditionelle Lieder. Kerzen leuchten. Gebetet wird um Frieden auf Erden. Eine Auswahl von Gottesdiensten:

Mitte

St. Marienkirche Karl-Liebknecht-Straße 8, Mitte: In der Christvesper am 24. Dezember, 15.30 Uhr, predigt Pfarrerin Corinna Zisselsberger. Die Marien-Kantorei und das Marien-Ensemble führen Auszüge aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf. Die Christvesper um 18 Uhr wird als Radiogottesdienst übertragen. Bischof Markus Dröge hält die Predigt. Der Staats- und Domchor singt unter der Leitung von Kai-Uwe Jirka. Um 23 Uhr beginnt die Christmette mit Pfarrer Eric Haußmann und Superintendent Bertold Höcker. Am 25. Dezember um 10.30 Uhr feiert die Gemeinde einen Gottesdienst mit Abendmahl. Die Ökumenische Seniorenkantorei tritt auf. Gelegenheit zum Weihnachtsliedersingen ist beim Gottesdienst am 26. Dezember um 10.30 Uhr mit Pfarrerin Cordula Machoni und Kantorin Marie-Louise Schneider.

Berliner Dom Am Lustgarten, Mitte: Zur Christvesper am 24. Dezember um 14 Uhr predigt Bischof Markus Dröge. Der Kapellchor des Staats- und Domchores Berlin singt. Weitere Christvespern mit den Dompredigern Petra Zimmermann, Michael Kösling und Thomas C. Müller beginnen um 16, 18, 20, 22 und 24 Uhr. Ein etwas anderes Krippenspiel wird am 26. Dezember ab 16 Uhr aufgeführt. Beteiligt sind die Knaben des Staats- und Domchors Berlin und die „Lautten Compagney Berlin“. Das Publikum ist eingeladen, mitzumachen. Die Vorprobe beginnt um 15.30 Uhr. Karten kosten fünf Euro, für Kinder zwei Euro. Das Konzert um 20 Uhr mit „German Brass“ heißt „Weihnachten klingt Gold“. Das Blechbläserensemble spielt weihnachtliche Melodien sowie Musik von Bach, Vivaldi und Händel. Karten kosten neun bis 40 Euro.

St. Hedwigs-Kathedrale Bebelplatz, Mitte: Am 24. Dezember beginnt um 23.30 Uhr die festliche Christmette mit Erzbischof Heiner Koch. Der Gottesdienst wird live im ARD-Fernsehen übertragen. Die Kirche öffnet bereits um 21 Uhr. Ab 21.30 Uhr spricht die Radio-Paradiso-Moderatorin Susanne Trotzki mit Gästen über weihnachtliche Perspektiven. Um 23 Uhr singt der Chor der Kathedrale gemeinsam mit den Besuchern Weihnachtslieder. Musiker der Kammersymphonie Berlin spielen. Weitere Weihnachtsgottesdienste feiert die Dom-Gemeinde in der St. Michael-Kirche in Kreuzberg.

St. Michael-Kirche Michaelkirchplatz, Kreuzberg: Die Christmette am 24. Dezember findet ab 21 Uhr statt. Am 25. und 26. Dezember, jeweils 9.30 Uhr, wird die Heilige Messe gefeiert.

Hauptbahnhof Südseite Washingtonplatz, Tiergarten: Die Eingangshalle ist festlich dekoriert. Der Altar steht vor den Rolltreppen. Zum Gottesdienst am 24. Dezember um 22 Uhr lädt die Berliner Stadtmission ein. Die Weihnachtsgeschichte wird gelesen. Der Direktor der Stadtmission, Joachim Lenz, predigt. Sitzplätze sind nur begrenzt vorhanden.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Breitscheidplatz, Charlottenburg: Die Christvesper mit Krippenspiel am 24. Dezember um 14 Uhr leitet Pfarrer Thomas Franken. Knaben des Staats- und Domchores Berlin und Mädchen der Sing-Akademie zu Berlin treten auf. Um 15.30 Uhr beginnt die Christvesper mit Pfarrerin Kathrin Oxen. Der Bach-Chor singt zur Christvesper um 17 Uhr mit Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein. In der Christvesper um 19 Uhr predigt Polizeipfarrerin Marianne Ludwig. Beim Orgelkonzert ab 21 Uhr erklingen Werke von Bach, Lefébure-Wély und Guilmant. Tobias Berndt aus Schöneiche spielt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. „200 Jahre Stille Nacht“ ist das Thema der Christmette um 23 Uhr mit Pfarrer Martin Germer. Die Sopranistin Katharina Sandmeier singt. Den Abendmahlsgottesdienst am 25. Dezember um 10 Uhr hält Martin-Michael Passauer, Generalsuperintendent im Ruhestand. Beim Gottesdienst um 18 Uhr predigt Pfarrerin Kathrin Oxen. Am 26. Dezember beginnt um 10 Uhr der Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Martin Germer. Zur Orgelvesper ab 18 Uhr spielt Mathias Michaely aus Helmstedt Werke von Bach, Gulbins und Pepping. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

St. Ludwig-Kirche Ludwigkirchplatz 10, Wilmersdorf: Heiligabend beginnt um 16 Uhr die Krippenandacht. Um 22 Uhr findet die Christmette statt, anschließend gibt es den Hirtenumtrunk. Am 25. Dezember feiert die Gemeinde von 12 bis 13 Uhr die Weihnachtsfestmesse. Die Kleine Orgelsolo-Messe von Joseph Haydn für Sopran, Streicher, Orgel und Chor erklingt. In der Weihnachtsmesse um 18.30 Uhr wird eine Predigt gehalten.

Heilig-Geist-Kirche Bayernallee 28, Westend: Heiligabend gibt es unter anderem um 16.30 Uhr eine Krippenfeier für Familien mit Krippenspiel und Kinderchor, um 23 Uhr die Christmette. Bereits ab 22.30 Uhr wird mit Liedern auf Weihnachten eingestimmt. Am 25. Dezember wird 10 Uhr eine Familienmesse abgehalten und um 11.30 Uhr die Heilige Messe.

Reinickendorf

Johanneskirche Zeltinger Platz 18, Frohnau: Heiligabend beginnt um 13 Uhr die Christvesper mit Vikarin Theresa Brückner. Das Krippenspiel führen Jugendliche und die „Nightingales“ der Frohnauer Singschule auf. Der Kleinkinder-Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Roth beginnt um 14.30 Uhr im Gemeindesaal. Die „Spatzen“ der Frohnauer Singschule treten auf. Zur Christvesper um 15 Uhr in der Kirche führen Jugendliche das Krippenspiel auf. Der Frohnauer Kantatenchor singt. Im Gemeindesaal wird ab 16 Uhr das Weihnachtsmusical mit den „Lerchen“ und den „Turmfalken“ der Frohnauer Singschule aufgeführt. In der Kirche leitet Pfarrerin Elisabeth Roth ab 18 Uhr die Christvesper mit weihnachtlicher Kammermusik. In der Christmette um 23 Uhr mit Pfarrer Ulrich Schöntube werden Quempas-Lieder gesungen. Die Frohnauer Kantorei und das Kammerorchester sind dabei. Den Festgottesdienst mit Abendmahl am 25. Dezember um 10 Uhr leitet Doris Gräb, Pfarrerin im Ruhestand.

St. Marien-Kirche Klemkestraße 5/7, Reinickendorf: Am 24. Dezember findet um 16 Uhr eine Krippenandacht statt. Die musikalische Einstimmung zum Fest beginnt um 21.30 Uhr. Um 22 Uhr schließt sich die Christmesse an. Die Heilige Messe wird am 25. und am 26. Dezember jeweils ab 9.30 Uhr gefeiert.

Dorfkirche Alt-Tegel Alt-Tegel 37–39, Tegel: Heiligabend um 14 Uhr beginnt der Krabbelgottesdienst mit Pfarrerin Stephanie Waetzoldt. Die Christvesper mit Prälat Martin Dutzmann und der Kantorei wird von 18 bis 19 Uhr gefeiert. Pfarrerin Waetzoldt leitet die Christmette um 23 Uhr. Sie predigt auch beim Gottesdienst am 25. Dezember um 10 Uhr.

Spandau

St. Stephanus-Kirche Gorgasring 5, Haselhorst: Am 24. Dezember zur Krippenandacht um 15 Uhr wird ein Krippenspiel aufgeführt. Am 25. und 26. Dezember feiert die Gemeinde jeweils um 9.30 Uhr die Heilige Messe.

St. Nikolai-Kirche Carl-Schurz-Straße 48–56, Spandau: Am 24. Dezember um 14 Uhr und um 16 Uhr wird ein Krippenspiel-Gottesdienst gefeiert. Um 18.30 Uhr beginnt die Christvesper mit Pfarrerin Irene Ahrens-Cornely, um 23 Uhr die Christmette mit Pfarrer Björn Borrmann und der Kantorei. Beim Musikgottesdienst am 25. Dezember um 10 Uhr mit der „Cappella Spandoviensis“ und der Kantorei werden Teile aus dem Magnificat von John Rutter aufgeführt. Am 26. Dezember um 10 Uhr beginnt ein Singegottesdienst mit Pfarrerin Irene Ahrens-Cornely. Die Orgel spielt Kirchenmusikdirektor Joachim Vetter.

Steglitz-Zehlendorf

Pauluskirche Kirchstraße 6, Zehlendorf: Heiligabend um 14 Uhr beginnt der Familiengottesdienst mit dem Kinderchor „Paulinchen“. Um 15.30 Uhr führen Konfirmanden ein Krippenspiel auf. Die Christvesper um 17 Uhr leitet Harald Sommer, Oberkonsistorialrat im Ruhestand. Um 19 Uhr beginnt die Christvesper mit Matthias Aettner und um 22 Uhr eine Christvesper mit Musik. Am 25. und am 26. Dezember feiert die Gemeinde jeweils um 10 Uhr den Gottesdienst.

Tempelhof-Schöneberg

St. Norbert-Kirche Dominicusstraße 17, Schöneberg: Heiligabend um 15.30 Uhr wird das Krippenspiel aufgeführt. Um 21.30 Uhr erklingt Orgelmusik. Um 22 Uhr beginnt die Christmette. Zum Festhochamt am 25. Dezember um 11 Uhr singt der Chor. Auch am 26. Dezember beginnt das Festhochamt um 11 Uhr.

Pankow

Alte Pfarrkirche Pankow Breite Straße 37, Pankow: Der Gottesdienst mit Krippenspiel beginnt um 14 Uhr. Der Chor singt zur Christvesper mit Pfarrerin Stefanie Sippel um 16 Uhr. Bei der Christvesper um 17.30 Uhr erklingt Instrumentalmusik. Die Feier der Christnacht ab 22.30 Uhr leitet Ruth Misselwitz, Pfarrerin im Ruhestand. Am 25. Dezember beginnt um 10 Uhr das Christfest mit Pfarrer Michael Hufen und dem Posaunenchor „Nordblech“. Den Gottesdienst am 26. Dezember um 10 Uhr leitet Pfarrerin Stefanie Sippel.

Friedrichshain-Kreuzberg

St. Antonius-Kirche Rüdersdorfer Straße 45A, Friedrichshain: Am 24. Dezember um 15 Uhr beginnt die Krippenandacht. Um 21 Uhr singt der Chor zur Einstimmung. Die Christmesse schließt sich um 21.30 Uhr an. Am 25. und 26. Dezember jeweils um 10.15 Uhr wird die Heilige Messe gefeiert.

Lichtenberg

Alte Pfarrkirche Lichtenberg Loeperplatz, Lichtenberg: Heiligabend um 16 und um 18 Uhr beginnen die Christvespern mit Pfarrer Sebastian Fuhrmann. „Musik und Meditation“ ist das Thema ab 23 Uhr in der Kirche. Am 26. Dezember um 10.30 Uhr wird ein musikalischer Gottesdienst gefeiert.

Neukölln

Martin-Luther-King-Kirche Martin-Luther-King-Weg 6, Gropiusstadt: Am 24. Dezember leitet Pfarrer Andreas Schiel die musikalische Christvesper um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr. Um 23 Uhr beginnt die Christmette mit Thomas Moldenhauer. Zum Gottesdienst am 26. Dezember um 11 Uhr erklingt Flötenmusik.

Treptow-Köpenick

Christophorus-Kirche Bölschestraße 28A, Friedrichshagen: Zur Christvesper Heiligabend um 14 Uhr und um 15.30 Uhr wird das Krippenspiel aufgeführt. Anschließend erklingen die Posaunen vom Turm. Bei der Christvesper um 17.30 Uhr mit Pfarrer Markus Böttcher treten die Friedrichshagener Kantorei und die Kinder- und Jugendkantorei auf. Um 23 Uhr beginnt die Christmette. Das Junge Vokalensemble „Jucantus“ singt. Am 25. Dezember beginnt um 10 Uhr der Gottesdienst mit Abendmahl. Beim Gottesdienst am 26. Dezember um 10 Uhr predigt Pfarrer Gerhard Begrich.

Marzahn-Hellersdorf

Evangelische Kirche Glauchauer Straße 7, Hellersdorf: Beim Gottesdienst am 24. Dezember, 14 Uhr, wird die Weihnachtsbotschaft für die Kleinsten verkündet. Um 15.30 Uhr und um 17 Uhr wird ein Krippenspiel zum Gottesdienst aufgeführt. Die Christvesper um 18.30 Uhr leitet Superintendent Hans-Georg Furian. Diakon Johannes Maywald und der Hauskreis gestalten die Christnacht um 22 Uhr. Im Gottesdienst am 25. Dezember, 10 Uhr, mit Pfarrer Volkmar Hirth wird das Abendmahl gefeiert. Weihnachtslieder werden im Gottesdienst am 26. Dezember ab 10 Uhr gesungen. Pfarrerin Ursula Rochusch predigt.