Bischof Markus Dröge: „Menschen brauchen eine Heimat“

Berlin. An Weihnachten sind die Kirchen gut gefüllt, auch in Berlin. In den Gemeinden wird dann auch ein Blick zurück auf ein ereignisreiches Jahr geworfen, in dem die Fragen der Inte­gration und des Zusammenlebens viele Christen beschäftigt haben. Ein Gespräch über die Herausforderungen in diesem Jahr mit dem Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge.

Lieber Herr Bischof Dröge, ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, mit viel politischer Unruhe, der anhaltenden Debatte über Flüchtlinge, aber auch wirtschaftlicher Sicherheit. Was war für Sie das Wichtigste in diesem Jahr?

Bischof Markus Dröge: Ich habe das Jahr als ein spannungsreiches erlebt. So gab es auf der einen Seite in Berlin einen neu aufflammenden Antisemitismus, der uns sehr erschrocken hat. Auch haben verstärkt rechtsextreme Demons­trationen stattgefunden. Andererseits haben sich Menschen mehr engagiert. So gab es eine berührende Demonstration „Berlin trägt Kippa“. In Spandau wurde zu einem großen Bürgerfest eingeladen, als Rechtsextreme Rudolf Heß feiern wollten. Und wir hatten die riesige Demonstration „Unteilbar“ mit 240.000 Teilnehmern. Viele Menschen wollen sich nicht beeindrucken lassen von der Schwarzmalerei und wollen auch nicht unsere Gesellschaft infrage stellen.

Nimmt der Antisemitismus in Deutschland, in Berlin zu?

Wir haben sehr gute Kontakte zu unseren jüdischen Glaubensgeschwistern. Ich höre von ihnen wirklich Schlimmes. Die Anfeindungen, das Mobbing, gerade auch an Schulen, hat doch sehr stark zugenommen. Da wollen wir gemeinsam etwas dagegen tun – und verstärkt in der Bildungsarbeit tätig werden. Wir werden dem Antisemitismus etwas entgegensetzen.

Obwohl die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, stark abgenommen hat, hat das Thema auch in diesem Jahr viele politische Debatten bestimmt. Zu Recht?

In der Flüchtlingsfrage stehen unsere Gemeinden treu in der Arbeit. Wir haben weiterhin die Flüchtlingskirche, die Geflüchtete und Ehrenamtliche unterstützt. Und viele Ehrenamtliche engagieren sich in den Gemeinden. Ich hatte im September einen wunderbaren Gottesdienst in der St. Thomas-Kirche, in dem Flüchtlinge sich bedankt und eine Ausstellung gezeigt haben, die sie an ihren Arbeitsplätzen zeigen. Es gibt viele sehr schöne Beispiele, wo Integration gelingt. Aber wir wissen auch, dass die Integration nicht einfach ist.

Es gab etliche Kriminalitätsfälle, an denen Flüchtlinge beteiligt waren – darunter der Tod junger Frauen, der Tod eines jungen Mannes in Chemnitz. In der Debatte darüber hatte man häufig das Gefühl, dass wir ganz am Anfang der Flüchtlingskrise stehen.

Wenn etwas Schreckliches vorfällt, haben wir leider immer wieder das Phänomen, dass dies gleichzeitig genutzt wird, um die Stimmung aufzuheizen. Die Probleme werden größer gemacht, als sie sind – aufgrund eines zweifellos schrecklichen Einzelfalls. Das heißt für uns: Wir müssen ehrlich, aber sachlich die Probleme benennen. Natürlich gibt es Kriminalität unter Flüchtlingen. Aber wir müssen auch nicht schwarzmalen, sondern deutlich machen, wie gut die Integration insgesamt gelingt.

Gelingt die Integration in Berlin?

Aus den Kirchengemeinden höre ich, dass gute Fortschritte gemacht werden. Aber es ist natürlich ein dickes Brett, das da zu bohren ist. Es dauert, bis jemand, der aus einer anderen Kultur kommt, sich in der für ihn fremden Sprache zurechtfindet, eine Wohnung und einen Arbeitsplatz hat. Das braucht seine Zeit – und viel Begleitung.

Das Thema Wohnungsnot ist auch für viele Berliner zentral.

Es ist sehr schwierig geworden, in Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden. Nicht nur für Flüchtlinge, für alle Berliner und Zuziehende. Wir arbeiten als Kirche eng mit der Diakonie zusammen. Auch die Diakonie hat Probleme, für Projekte wie Beratung oder betreutes Wohnen eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Was wünschen Sie sich in dieser Frage vom Senat?

Ich wünsche mir, dass der Senat die Wohnungsnot stringent angeht. Wohnen ist ein Menschenrecht. Wenn Sie sich in einer Stadt sicher fühlen wollen, dann müssen Sie wissen, dass Sie eine Wohnung bekommen können, die Sie sich auch leisten können. Es gibt viele Berlinerinnen und Berliner, die sich darüber Sorgen machen. Wir brauchen in Berlin wieder verstärkt einen sozialen Wohnungsbau.

Auch in diesem Jahr hat sich die evangelische Kirche mit dem Problem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der Kirche beschäftigt. Warum hat das so lange gedauert?

Die evangelische Kirche beschäftigt sich mit diesem Thema ja schon seit Jahren – und wir haben Präventionsmaßnahmen aufgebaut sowie unabhängige Ansprechpartner für die Betroffenen installiert. Wir haben auf der letzten Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland sehr intensiv darüber gesprochen. Was uns noch fehlt, ist eine genaue wissenschaftlich begleitete Aufarbeitung der Missbrauchsfälle.

Wie viele Fälle sind denn in Berlin bekannt?

Elf – seit 1991 in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Die Täter waren drei Pfarrer, aber auch ehrenamtliche und andere Mitarbeiter. Und jeder Fall ist einer zu viel. Ein Missbrauchsfall ist das Schlimmste, was passieren kann, weil Vertrauen missbraucht wird. Wir wollen die Menschen, die so etwas Schlimmes erlebt haben, ermutigen, dass sie sich bei uns melden. Und wir wollen sie unterstützen, damit sie mit den Wunden, die diese Erlebnisse geschlagen haben, besser umgehen können. Ganz besonders wichtig ist, dass wir als Kirche ein lückenloses Präventionsnetzwerk aufbauen, damit solche Fälle nicht mehr passieren.

Zu einem anderen Thema: In den letzten Wochen wurde in Berlin lebhaft über einen zusätzlichen Feiertag diskutiert. Der rot-rot-grüne Senat hat sich auf den 8. März, den Frauentag, festgelegt. Wie sehr missfällt Ihnen das?

Wir als Kirche sind nach dem Refor­mationsjahr 2017 der Meinung, dass der 31. Oktober, der Tag der Reformation, ein guter Feiertag für Berlin ist. Es hat sich ja gezeigt, dass die Botschaft der Reformation nicht nur Christen interessiert. Sie können Berlin nicht verstehen ohne die Reformation und ihre Auswirkung. Die Grundbotschaft – Freiheit des Gewissens und Verantwortung für den Nächsten – hat viele Menschen im Jubiläumsjahr angesprochen, nicht nur Christen. Es ist ja auch historisch so, dass die Botschaft der Reformation eine Quelle der freiheitlichen Gesellschaft ist, in der wir heute leben. Wir hätten uns eine offene Diskussion darüber gewünscht.

Die Nordländer wie Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben sich ja für den Reformationstag als Feiertag entschieden. Wie erklären Sie sich, dass Rot-Rot-Grün einen anderen Weg geht?

Der Senat hat argumentiert, dass wir in Berlin schon so viele kirchliche Feiertage hätten, es müsste jetzt etwas anderes sein. Das leuchtet mir aber gar nicht ein, denn die Reformation gehört zur Geschichte Berlins.

Geben Sie auf?

In der letzten Forsa-Umfrage hat der Reformationstag bei den Berlinern die meiste Zustimmung erfahren. Wir werden also weiter sachlich für diesen Feiertag kämpfen.

Was ist denn nach diesem turbulenten Jahr 2018 Ihre Botschaft zu Weihnachten, Ihre Botschaft für die Berlinerinnen und Berliner?

Die Weihnachtsgeschichte hat viel mit einem Thema zu tun, das heute so aktuell ist. Mit der Frage der Heimat. Eine junge Familie sucht eine Heimat, um das Neugeborene, um das Jesuskind zu beschützen. Auch die weihnachtlichen regionalen Traditionen haben viel mit der Heimat zu tun. Die Botschaft der Evangelien lautet: Gott selbst wird Mensch und macht sich so schutzbedürftig und angreifbar wie die Menschen selbst. Meine Botschaft ist deshalb in diesem Jahr: Schaut, dass Menschen Heimat suchen und Heimat brauchen. Lasst uns menschenwürdig miteinander umgehen, indem wir uns gegenseitig Heimat schenken und ermöglichen. Das fängt in der Familie an, geht aber viel weiter.

Das Jahr 2019 wird für Sie auch ein Jahr des Abschiednehmens, im November hören Sie nach zehn Jahren als Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz auf. Was haben Sie 2019 noch vor?

Noch sehr, sehr viel. Ich bin dabei, den Reformprozess in der Landeskirche zu evaluieren. Wir überprüfen, was braucht die Kirche, um eine lernende Organisation zu bleiben. Wir haben uns neun

innovative Projekte angeschaut, wie sie funktionieren. So wissen wir jetzt, dass Projekte, die mit nicht kirchlichen Partnern umgesetzt werden, am besten klappen. Das sieht man zum Beispiel bei der Sanierung der Dorfkirchen.

Europa lag und liegt Ihnen auch immer am Herzen.

Richtig. Ende März – dann, wenn der Brexit geplant ist – wird die Bischöfin von London im Berliner Dom predigen. Eine Woche später werde ich in der St. Paul’s Cathedral predigen. Ich werde die böhmischen Brüder in Tschechien besuchen. Und zum Gedenken am 1. September, anlässlich des Beginns des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren, wollen wir mit unseren polnischen Freunden einen Gottesdienst in Berlin feiern.

Drei anerkannte Persönlichkeiten – Heidrun Dörken, Jochen Arnold, Christian Stäblein – bewerben sich um Ihre Nachfolge. Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger oder Nachfolgerin?

Ich wünsche, dass sie dieselbe Freude haben, diese tollen Menschen in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz zu unterstützen, viel in der Kirche zu reisen und viel kennenzulernen. Ich verstehe das Bischofsamt so wie ein Dirigentenamt: Wer hat welche Gaben und wie können wir diese gemeinsam zur Geltung bringen? Ich wünsche meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin auch viel Glaubenskraft – und viel Spannkraft. Eines meiner liebsten Bibelworte heißt: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

Mehr zum Thema:

Berlin will schon 2019 einen neuen Feiertag – am 8. März

Berlins Bischof Dröge "entsetzt" über Israel-Karikatur

Evangelische Religionslehrer sollen Ansteck-Kreuz tragen