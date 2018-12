„Das Wichtigste ist, dass es den Kindern gut geht“

Berlin. Jeden Morgen steht Dominik Lemcke um 6 Uhr auf, hängt Wäsche auf, bereitet das Frühstück vor. Dann weckt er seine Jungs, ein bisschen später auch Baby Leonie, pünktlich um 8 Uhr verlassen sie alle das Haus, um Elias und Louis in die Kita zu bringen. Dominik Lemcke ist alleinerziehend. Seine Frau Franziska starb im Februar, seitdem kümmert sich der 30-Jährige allein um seine drei Kinder.

Franziska Lemcke war mit dem dritten Kind schwanger, als sie an einer durch Bakterien ausgelösten Hirnhautentzündung erkrankte und ins Koma fiel. Fünf Tage lang hielten die Ärzte sie am Leben, um das Baby zu retten. Am 23. Februar holten sie Leonie-Franziska auf die Welt. Zwei Tage später wurden das Beatmungsgerät und die übrigen Maschinen abgestellt. Dominik Lemcke war Witwer – und Vater von zwei kleinen Kindern und einem Baby.

Das Schicksal der Familie Lemcke rührte viele unserer Leser, als wir im Februar zum ersten Mal darüber berichteten. Berliner helfen, der Verein der Berliner Morgenpost, bat um Spenden für den Witwer und seine drei Kinder. Dank der zahlreichen Spenden erhält der junge Vater eine monatliche Unterstützung zum Lebensunterhalt.

Das Geld gebe ihm Sicherheit, sagt Dominik Lemcke. „Ich kann den Kindern sagen: Wir unternehmen heute etwas Schönes!“ Dann geht er nach der Kita noch mit ihnen ein Eis essen oder auf den Weihnachtsmarkt. Es sei ihm wichtig, dass sie im Alltag nicht so sehr merkten, wie sehr sich ihr Leben durch den Tod der Mutter verändert hat. „Sie sollen ein geregeltes und schönes Leben haben“, das hat sich Dominik Lemcke fest vorgenommen.

Deshalb übernimmt er im Alltag so viel wie möglich selbst. Nach dem Tod seiner Frau habe er unglaublich viele Hilfsangebote bekommen, sagt er, Babysitten, Hilfe im Haushalt, alles war dabei. Dafür sei er dankbar – aber angenommen hat er nichts davon: „Ich will selbst für meine Kinder da sein.“

Im April beginnt er seine Ausbildung zum Lokführer

Seine Termine legt er auf die Zeit, in der die beiden Jungs in der Kita sind. Und wenn er Baby Leonie wirklich einmal nicht mitnehmen kann, springen Dominik Lemckes Vater oder seine Schwester ein. Ab April wird er ihre Hilfe wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger benötigen: Dann nimmt der 30-Jährige seine Ausbildung zum Lokführer wieder auf. Die hatte er nach dem Tod seiner Frau kurz nach dem Beginn abgebrochen, um sich um seine drei Kinder zu kümmern. Die Deutsche Bahn erfuhr von seinem Schicksal und bot ihm an, die Ausbildung noch einmal zu beginnen.

Dominik Lemcke hat bereits genau durchgeplant, wie er den anstrengenden elfmonatigen Lehrgang und das Leben als Alleinerziehender unter einen Hut bringen will. Gelernt wird eben dann, wenn abends um 19 Uhr alle drei Kinder im Bett liegen. Und vielleicht werde er sich dann ab und zu eine Haushaltshilfe leisten, damit mehr Zeit für die Familie bleibt.

Noch mache er alles allein, sagt der junge Vater. Er wäscht, räumt auf, putzt und kocht. In der Adventszeit hat er mit den beiden Jungs gebacken und, der Kinder wegen, die Wohnung geschmückt, einen großen Weihnachtsmann in den Flur gestellt und im Wohnzimmer Sterne aufgehängt. „Ich hätte die Vorweihnachtszeit jetzt nicht gebraucht“, sagt er offen. Zu viele Erinnerungen, zu viele Momente, in denen ihm bewusst wird, wie anders sein Leben jetzt aussieht als noch vor einem Jahr. „Aber für die Kinder will ich Weihnachten so schön wie möglich machen.“

Deshalb hat er mit ihnen gemeinsam Wunschzettel geschrieben und dafür gesorgt, dass ihnen der Weihnachtsmann sogar per Video geantwortet hat. Über die Gesichter von Elias und Louis, als sie das Video angesehen haben, amüsiert er sich noch lange danach. „Ich habe meine Kinder noch nie sieben Minuten am Stück so ruhig gesehen!“

Zu Heiligabend kommen der Weihnachtsmann und ein Engel vorbei, das hat Dominik Lemcke schon Wochen vorher organisiert. „Ich will meinen Kindern schöne Momente schenken“, deshalb setzt er sich hin, wenn er tagsüber mal einen Moment Zeit hat und plant, organisiert, kümmert sich. Er sei schon immer ein durchstrukturierter Mensch gewesen, da falle es ihm nicht schwer, das Weihnachtsfest vorzubereiten – auch wenn ihm selbst so gar nicht nach Feiern sei.

Zu seinem Geburtstag Anfang Oktober, immerhin der 30., hat er deshalb nur die engste Familie eingeladen, „ich wollte Beschäftigung, um den Tag rumzubringen“, am liebsten hätte er ihn ganz ausfallen lassen. Elias’ vierten und Louis’ dritten Geburtstag haben sie natürlich richtig gefeiert, „dass es ihnen gut geht, ist ja das Wichtigste“.

Vor allem aber hat die Familie den Geburtstag seiner Frau am 26. Oktober feierlich begangen – und dabei ein vor Langem gegebenes Versprechen eingelöst. Weihnachten vor drei Jahren habe er Franziska zu Weihnachten ein Vorhängeschloss und eine Reise nach Köln geschenkt, um das Schloss dort an der berühmten „Liebesbrücke“ zu befestigen. Aber aus der Reise wurde nichts, „mal fehlte die Zeit, mal das Geld“, sagt Dominik Lemcke, der Alltag einer jungen Familie eben. Zum 26. Geburtstag seiner Frau holte er die Reise nun nach. Morgens ging es erst einmal auf den Friedhof in Lichtenrade, dann machte sich die ganze Familie auf den Weg nach Köln. Sogar T-Shirts mit dem Aufdruck „Franzi“ habe er mitgenommen, „der ganze Tag gehörte meiner Frau, wir haben ihn ihr geschenkt“, sagt Dominik Lemcke, dann kann er erst einmal nicht mehr weitersprechen.

Im Alltag erlaubt er sich nur wenige Momente, in denen er die Trauer um seine Frau zulässt. „Es muss ja weitergehen. Aufgeben ist keine Option“, sagt er. Vor allem der Kinder wegen: „Ihnen geht es nur gut, wenn ich es schaffe, mit mir klarzukommen.“

Ab und zu macht er deshalb auch mal etwas für sich, geht zum Fußballspielen oder selten auch mal mit Freunden aus, „das ist die beste Unterstützung“. Auf Facebook oder Instagram tauscht er sich mit anderen aus, „auch mit Leuten, die ich persönlich gar nicht kenne, die aber vielleicht in einer ähnlichen Situation sind“, auch das helfe ihm.

„Die Kinder begreifen die Veränderungen noch nicht“

Im Mittelpunkt aber stehen die Kinder. Baby Leonie, der es „super geht“, die schon Brei isst und wohl bald zu krabbeln beginnt. Louis, der Dreijährige, der so fröhlich ist und am liebsten Verstecken spielt. Und Elias, der mit seinen vier Jahren vieles schon allein schaffen will und dann doch Papas Hilfe braucht, weil er aus Versehen zuerst den Pullover und dann das T-Shirt angezogen hat.

In der Kita habe Elias nach dem Tod seiner Mutter oft ganz allein sein wollen, haben die Erzieherinnen erzählt. Ob das sein Weg war, mit der Trauer umzugehen? Noch könnten die Kinder die Veränderungen gar nicht richtig begreifen, sagt Dominik Lemcke. Jedes von ihnen werde trauern, wenn es verstehe, was passiert ist. „Das wird noch eine harte Zeit für sie“, sagt der Vater nachdenklich. Und er weiß: „Dann bin ich gefragt, um sie aufzufangen.“ Er wird da sein.