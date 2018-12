Berliner Geschäfte kurz vor dem Heiligen Abend richtig voll

Berlin. Christian Pieper und Tobias Ruch waren anderthalb Stunden zu früh dran. Bereits um 11.30 Uhr standen die beiden Mitbewohner vor dem Eingang der East Side Mall an der Warschauer Brücke - allerdings vor verschlossenen Türen. Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr ist dort, wie in den anderen Einkaufscentern, Kauf- und Möbelhäusern, erst um 13 Uhr gestartet. Am frühen Nachmittag waren die beiden jungen Männer daher zurück in der Mall. Dass er erst kurz vor dem Fest nach Geschenken suche, passiere ihm eigentlich jedes Jahr, erzählte Pieper. „Man nimmt sich immer vor, früher einzukaufen, aber dann läuft es doch auf die letzten Stunden hinaus.“

Ihr Last-minute-Weihnachtsshopping in einem Einkaufszentrum zu erledigen statt online zu bestellen, dazu hatten sich die beiden bewusst entschieden. Zwar hätten sie zuerst überlegt, einen Gutschein für einen Online-Handel zu kaufen, erzählte Student Ruch. „Aber dann haben wir entschieden, das nicht zu unterstützen, sondern lieber in eine Buchhandlung zu fahren.“

Obwohl der Online-Handel, so sagte es auch der stellvertretende Geschäftsführer vom Handelsverband Berlin-Brandenburg, Günter Päts, nach wie vor eine Konkurrenz für den stationären Handel darstelle, gebe es viele, die zwar im Netz recherchieren – aber am Ende im Fachgeschäft kaufen. Und so trifft man in der East Side Mall viele Menschen mit Tüten in der Hand, in denen sich die letzten Geschenke befinden. Auch Petra und Frank Mösges sind mit ihrer achtjährigen Tochter in dem Zen­trum unterwegs, um schnell noch Geschenkpapier und einen Bilderrahmen für die Oma zu besorgen. Das meiste, erzählt Petra Mösges, hätten sie zwar bereits vorher gekauft, aber das Einpacken der Geschenke steht noch aus. Die Familie lebt in Schweden, kommt aber zum Weihnachtsshopping gerne nach Berlin. „Vor allem für Kinderaugen ist das schön zu sehen, die Center sind alle so schön dekoriert“, sagte Mösges. Am späten Nachmittag wurde das Shopping in der East Side Mall allerdings kurzzeitig gestört: Wegen eines herrenlosen Koffers evakuierte die Polizei das Gebäude. Der Besitzer wurde aber wenig später gefunden, das Einkaufen konnte weitergehen.

Handelsverband zieht positives Fazit

Auch durch das Alexa wuselten am Sonntagnachmittag die Menschen. Bernd und Annette Hohmann hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Einkäufe erledigt. „Das war der Plan“, sagte Bernd Hohmann. „Wenn alle Leute hier reinströmen, strömen wir wieder raus.“ Auch wenn Annette Hohmann nicht vollkommen zufrieden war, war der Einkauf durchaus erfolgreich: Schallplatten, Bücher, Kleidung, Eintrittskarten fürs Ballett und einiges mehr hatte das Paar gekauft. „Und für mich noch einen Lockenstab“, fügte Annette Hohmann lachend hinzu.

Der Handelsverband zog am späten Sonntagnachmittag ein positives Fazit vom letzten Adventswochenende. Zum Teil habe man am Sonntag an den Einkaufscentern kaum noch einen Parkplatz gefunden, sagte Päts. Und nicht nur die Frequenz der Menschen sei hoch gewesen. „Auch die Körbe waren voll“, so Päts. „Das betrifft sowohl klassische Branchen für Weihnachtsgeschenke, wie Spielwaren- oder Elektronikhandel, aber auch die Lebensmittel.“ Und wer am Wochenende immer noch nicht alle Geschenke gefunden hat, der hat heute noch eine Chance: Viele Geschäfte öffnen Heiligabend von 10 bis 14 Uhr.

Präsente aus Berlin:

Wer am 24. noch nach einem schnellen Geschenk sucht, könnte Kleinigkeiten aus Berlin verschenken. Einige Tipps für Präsente auf den letzten Drücker:

Ein Besuch im Rausch Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt ist ein Fest für alle Sinne. Es duftet, es glänzt, es schmeckt. Genuss zum Verschicken und Verschenken gibt es natürlich auch. Etwa die „Berlin Tafel“ – 200 Gramm feinste Schokolade mit einer Prägung der Berliner Skyline (14,50 Euro). Wer Eindruck schinden will, kauft das „Brandenburger Tor“: 1800 Gramm Edel-Bitter-Schokolade mit vergoldeter Quadriga. Das hat seinen Preis (135 Euro).

Für Naschkatzen: das Brandenburger Tor aus Schokolade

Foto: Rausch

Rausch Schokoladenhaus, Charlottenstraße 60, Mitte.

Oder „Babylon Berlin“, das Serienhighlight des Jahres, gibt es zum Fest in der Schmuckbox. Vier DVDs mit den kompletten Staffeln 1 und 2 plus 44 Minuten Making-of. Wer dieses großartige TV-Spektakel verpasst hat, sollte das Gucken schleunigst nachholen.

Universum Film, DVD-Box 34,90 Euro, Blu-ray 44,99 Euro.

Bücher über Berlin gibt es sehr, sehr viele und Touristen-Guides eigentlich auch mehr als genug. Dieser alternative Stadtführer allerdings verspricht, seine Leserinnen und Leser in Berlin glücklich zu machen – indem er sie an Glücksorte führt. Kann ja nicht schaden, das zu testen.

Ute Liesenfeld: Glücksorte in Berlin. Droste Verlag, 14,99 Euro.

Die „Heartbeat“-Kette ist ein hübscher Halsschmuck für Frauen, deren Herz für Berlin schlägt (oder für einen Berliner/eine Berlinerin). 45 Zentimeter lang, aus Edelstahl mit Gold- oder Roségold-Beschichtung. Gefertigt vom Berliner Label Liebeskind, das schon längst mehr kann als schöne Ledertaschen.

Liebeskind Berlin, 39,90 Euro.

