Kriminalität Messerstecherei mit zwei Schwerverletzten in Friedrichshain

Berlin. Bei einer Messerstecherei im Bezirk Friedrichshain sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei spielte sich die Auseinandersetzung gegen 2.00 Uhr in der Boxhagener Straße vor einer Bar ab. Eine Person wurde festgenommen. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen.

( dpa )