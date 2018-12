Wie Berlins Bürgermeister die Weihnachtstage verbringen

Berlin.

Viel unterwegs: Michael Grunst

"Heiligabend koche ich für alle vor"

Michael Grunst (Linke, 48), Lichtenberg: „An Heiligabend werde ich mittags Seniorenwohnheime und Feuerwehren im Bezirk besuchen, um mich bei jenen zu bedanken, die an den Feiertagen für andere da sind. Den Nachmittag verbringe ich dann mit meiner Familie bei meiner Schwester. Bei uns ist es inzwischen zur guten Gewohnheit geworden, dass ich Heiligabend für alle vorkoche. Wie in jedem Jahr werde ich Wild servieren, dazu gibt es Thüringer Klöße. Am Abend treffe ich mich mit Freunden bei mir zu Hause. Dann spielen wir Karten und unterhalten uns. Am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich zu einem Essen von und mit Geflüchteten eingeladen, anschließend geht es dann zu meinen Eltern. Meine Mutter macht traditionell Gans mit Rotkohl und Klößen. Am zweiten Weihnachtstag gehe ich mit Freunden brunchen.“

„Feiertage verbringe ich in der Reha“

Will Kraft schöüfen: Dagmar Pohle

Dagmar Pohle (Linke, 65), Marzahn-Hellersdorf: „Bei uns läuft das Weihnachtsfest dieses Jahr etwas anders als gewohnt. Nach meiner Knie-Operation muss ich die Feiertage leider in der Reha verbringen. Normalerweise feiern wir im engsten Kreis der Familie, mein Ehemann und ich mit unseren beiden erwachsenen Söhnen im eigenen Häuschen in Brandenburg. Ein Muss bei uns ist das polnische Gericht Bigos: verschiedene Fleischsorten, angedünstet mit Sauerkraut. Das war das erste gemeinsame Essen mit meinem Mann, als wir uns auf einer Rückreise aus Polen befanden. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann Gans mit Klößen und Rotkohl. Wir nutzen die Feiertage immer, um zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu schöpfen. Auch, um Pläne für Zukünftiges zu schmieden. Außer Gesundheit habe ich keine Wünsche.“

„Wassereimer neben dem Christbaum“

Hat Besuch: Stephan von Dassel

Stephan von Dassel (Grüne, 51), Mitte: „Ich freue mich, dass in diesem Jahr an Weihnachten mein Bruder mit meinen Nichten und Neffen zu uns zu Besuch kommt. An Heiligabend gehen wir zunächst zu den Turmbläsern am Rathaus Tiergarten. Später steht zunächst der Kirchgang an. An Heiligabend gibt es bei uns immer ein Büfett, am liebsten sind mir dabei Trockenobst um Speckmantel, Eiersalat und die Bulettenpyramide. Ich hoffe, es gibt ein entspanntes Auspacken der Geschenke. Wichtig ist, dass immer nur einer auspackt und dass auch noch manche Geschenke für den nächsten Tag aufgehoben werden, damit auch alle genügend gewürdigt werden. Wichtig ist auch der Weihnachtsbaum. Der wird über zwei Meter groß sein und daran brennen Bienenwachskerzen. Das muss einfach sein. Ein Eimer Wasser steht zur Sicherheit daneben.“

„Geburtstagsfeier zum Fest“

Erst Geburtstag, dann zum Skispringen: Reinhard Naumann

Reinhard Naumann (SPD, 58), Charlottenburg-Wilmersdorf: „Weihnachten in unserem roten schwedischen Holzhaus wird es für mich und meinen Mann Markus in diesem Jahr nicht geben. Meine Schwiegermutter ist ein wahres Christkind und feiert an Heiligabend ihren 80. Geburtstag. Deshalb kommt die ganze Familie im Rheinland zusammen. Im Haus der Schwiegereltern werden Kinder und Schwiegerkinder dann zusammen ein Weihnachtsmenü zaubern. Gemeinsam mit meinem Mann zu kochen, funktioniert leider gar nicht. Wir haben da unterschiedliche philosophische Ansätze. Nach der Geburtstags- und Weihnachtsfeier reisen wir weiter zum Auftakt der Vierschanzentournee nach Oberstdorf. Das wird dann also eine richtige kleine Deutschlandtour über den Jahreswechsel.“

„Richtig schön altmodisch“

Hat die Familie zu Gast: Monika Herrmann

Monika Herrmann (Grüne, 54), Friedrichshain-Kreuzberg: „Bei uns daheim wird Heiligabend weniger mit Mut zu Kitsch und schriller Dekoration begangen. Vielmehr geht es da eher traditionell zu. Wir feiern den Abend als Familienfest. Meine Ehefrau und ich haben unsere Kinder zu Gast. Die 22 Jahre alte Tochter kommt dafür eigens aus Zürich und der 34-jährige Sohn aus Kopenhagen angereist. Außerdem werden auch meine Schwiegereltern mit uns Weihnachten feiern in diesem Jahr. Es wird dann gemeinsam gekocht – unsere Küche bietet genug Platz für alle – und vor allem wollen wir die gemeinsame Zeit nutzen, uns mal wieder richtig ,live‘ zu unterhalten. Nebenher läuft bei uns dazu eher klassische besinnliche Musik. Und ob vielleicht sogar jemand etwas vorliest, das werden wir dann ja sehen.“

„Jahresrückblick an Heiligabend“

Martin Hikel verbringt die Zeit mit der Familie

Martin Hikel (SPD, 32), Neukölln: „Weihnachten feiern meine Frau und ich in aller Ruhe und ganz klassisch mit viel Zeit für die Familie. Am Heiligabend wird erst mal der Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. Zum Abendessen gibt es – vielleicht etwas ungewöhnlich – Kassler mit Sauerkraut und Brot. Das ist eine Tradition, die schon meine Urgroßeltern aus Schlesien mitgebracht haben und die wir bis heute gemeinsam leben. Es ist nicht nur ein klassisches Traditionsessen, sondern es hat zudem noch einen Vorteil: Einmal zubereitet, haben wir als Familie viel Zeit für gute Gespräche, weil nicht ständig irgendwer in der Küche stehen muss. Weihnachten nutzen wir immer, um auf das zu Ende gehende Jahr zurückzublicken. Und da wird es dieses Jahr sicherlich genug Gesprächsstoff geben."

"Familie und Freunde"

Erst mit der Familie feiern, dann freunde treffen und gemeinsam Sport machen: Frank Balzer

Frank Balzer (CDU, 54), Reinickendorf: „Ich verbringe die Festtage im Kreise meiner Familie. Zum Essen gibt es als Weihnachtsbraten die traditionelle Gans. Die Zeit vor und nach den Feiertagen verbringe ich unter anderem damit, Freunde zu treffen und mit ihnen essen zu gehen. Ein wahres Familienereignis ist das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaumes am 24. Dezember. Und ich freue mich auf die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden Sport zu machen."

„Jeden Tag eine Gans“

Stundenlang Geschenke auspacken: Oliver Igel

Oliver Igel (SPD, 40), Treptow-Köpenick: „Ich besuche wie jedes Jahr eine Institution, in der gearbeitet wird. Dieses Mal gehe ich in ein Wohnheim der Sozialstiftung Köpenick für Menschen mit Behinderung und bedanke mich bei den dortigen Mitarbeitern mit leckeren Weihnachkeksen des Köpenicker Bäckers Scholz. Der Nachmittag und Abend ist dann für Besuche bei den Eltern und Schwiegereltern reserviert. Den ganzen Abend über packen alle gemeinsam – stundenlang – Geschenke aus und präsentieren sie den anderen. Die erste Weihnachtsgans mit Rotkohl gibt es schon an diesem Abend. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es zum Mittag dann wieder Gans mit Rotkohl. Danach wird entspannt. In der Regel müssen irgendwelche Geschenke zusammengebaut oder ausprobiert werden.“

„Fondue mit der Familie“

Erst Familie, dann vor den Fernseher: Cerstin Richter-Kotowski

Cerstin Richter-Kotowski (CDU, 56), Steglitz-Zehlendorf: „Im vergangenen Jahr waren wir Heiligabend am Strand in Afrika. In diesem Jahr wollen wir wieder ein traditionelles Weihnachtsfest feiern. Den Heiligabend verbringe ich mit meinem Mann und meinem 26 Jahre alten Sohn bei uns zu Hause. Zum Abendessen gibt es eine kalte Platte, die wird vorher bestellt und geliefert. Am 25. Dezember trifft sich die ganze Familie im Haus der Eltern in Zehlendorf. Dann kommen auch meine Schwester und mein Bruder mit ihren Kindern. Nach einem langen Brunch fällt das Mittagessen aus. Am Abend machen wir ein Fleisch-Fondue mit selbst zubereiteten Soßen. Den zweiten Weihnachtsfeiertag verbringe ich am liebsten vor dem Fernseher. Dann sehe ich mir gern Karl-May-Filme, Western oder Märchen an.“

„Ziemlich traditionell“

Liebt es traditionell: Holger Kleebank

Helmut Kleebank (SPD, 54), Spandau: „Mit dem Amt als Bezirksbürgermeister hat sich auch mein Heiliger Abend durch zwei sehr schöne Traditionen verändert: Am Mittag bringt das Spandauer Blasorchester weihnachtliche Stimmung in einige Seniorenwohnhäuser. Dabei werden sie von mir begleitet. Um 15 Uhr bin ich bei der öffentlichen Weihnachtsfeier im Seniorenklub am Lindenufer. Danach beginnt mein privates Weihnachten. Und das ist seit knapp drei Jahrzehnten ziemlich traditionell: Krippenandacht, dann zu Hause Bescherung, Kartoffelsalat mit Würstchen, gemeinsam Weihnachtslieder singen, Gedichte aufsagen, Geschenke auspacken – immer schön nacheinander, damit jedes auch ordentlich gewürdigt wird. Um Mitternacht geht es in die Messe. Die beiden Feiertage sind dann Besuchen bei unseren Eltern vorbehalten.“

„Treffen mit der Großfamilie“

Feiert zu elft: Angelika Schöttler

Angelika Schöttler (SPD, 55), Tempelhof-Schöneberg: „Heiligabend beginnt für mich mit dem traditionellen Weihnachtskonzert des Schöneberger Blechbläserensembles vor dem Rathaus Schöneberg. Dort halte ich dann auch eine Ansprache. Das gemeinsame Singen und das Geläut der Freiheitsglocke ist immer wieder ein berührendes Erlebnis und stimmt wundervoll auf das beginnende Weihnachtsfest ein. Abends trifft sich dann die ganze Familie wie in jedem Jahr bei meiner Mutter, die in Schöneberg lebt. Wir sind elf Personen: meine Mutter, mein Bruder mit Familie und meine Familie. Ich habe zwei Söhne und eine Tochter. Beim Essen sind wir flexibel. Was es dieses Jahr geben wird, weiß ich noch gar nicht. Auf alle Fälle aber Bratäpfel. Am Heiligen Abend sind wir alle zusammen, an den Feiertagen macht dann jeder seins.“

„Weihnachten ist für mich Privatsache“

Sören Benn (Die Linke) blickt zurück

Sören Benn (Linke, 50), Pankow: „Weihnachten ist für mich Privatsache. Ich möchte öffentlich nichts dazu sagen, wie ich feiere. An den Feiertagen blicke ich auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem der Bezirk sich von Altlasten befreien konnte. Das Wichtigste war, dass wir aus den Schulden raus sind. Das freut mich für Pankow und die Menschen am meisten. Erleichtert stimmen mich auch die Fortschritte bei der Schulbauoffensive. Anstrengend war 2018 das Ringen um Vorkaufsrechte und der Schutz von Mietern. Auch die Suche nach neuem Personal beschäftigt uns permanent. Hier sei der Anfang gemacht für einen Mentalitätswandel in der Verwaltung. Für das Jahr 2019 wünsche ich mir vor allem eine Lösung für das Lärmproblem mit Straßenmusikern im Mauerpark und Fortschritte beim wichtigen Neubauprojekt am Pankower Tor."