Brände Brand und Explosionen in Lagerhalle in Reinickendorf

Berlin. Im Bezirk Reinickendorf ist eine 3500 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war in der Nacht zum Freitag mit rund 100 Kräften im Einsatz, wie ein Sprecher am frühen Morgen sagte. In der Halle mit angrenzender Werkstatt in der Wittenauer Straße befanden sich demnach neben Autos auch Druckgasbehälter, von denen einige explodierten. Anwohnern wurde geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

( dpa )