Berlin. Nachdem ein 77-Jähriger in Berlin-Neukölln mit seinem Rollstuhl in eine Baugrube gestürzt ist, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Mann hatte sich am Nachmittag des 20. Oktober 2018 an der Kreuzung Werbellinstraße Ecke Karl-Marx-Straße schwere Verletzungen zugezogen, wie die Polizisten am Freitag mitteilten. Unbekannte hatten demnach offensichtlich die Sicherung der Baustelle entfernt. Die Polizisten suchen auch nach den Ersthelfern.

