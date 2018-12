Siemens: Campus Berlin als europaweites Referenzobjekt

Berlin. Mit seinem künftigen Forschungs- und Industriecampus in Berlin will Siemens international glänzen. Der Standort könne für Europa ein Referenzzentrum für Arbeiten und Wohnen werden, sagte Vorstandsmitglied Cedrik Neike am Freitag bei einem Rundgang auf dem Gelände. "Forschen, leben und arbeiten, das soll hier stattfinden."

Der Konzern will in den nächsten fünf Jahren an seinem Standort im Spandauer Ortsteil Siemensstadt rund 600 Millionen Euro investieren. Auf rund 70 Hektar sollen Büros, Forschungseinrichtungen, Fertigungsstätten und Wohnungen entstehen.

Als erster Schritt gilt der Industrie- und Wissenschaftscampus Berlin mit rund 100 Beschäftigten. Er soll von Februar oder März an mit einem städtebaulichen Wettbewerb vorbereitet werden. Beteiligt sind auch Forschungseinrichtungen und das Land. Insgesamt wollen die Partner dafür 60 Millionen Euro investieren. Es entstehe ein "neuer blühender Stadtteil", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

( dpa )