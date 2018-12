Umweltschützer rufen Berliner zu Verzicht auf Böller auf

Berlin. Zehn Tage vor Silvester haben Umweltschützer die Berliner dazu aufgerufen, auf Böller zu verzichten. In einer Mitteilung vom Freitag warnte der Berliner Naturschutzbund (Nabu) vor "fatalen Folgen" für die Natur. Unmengen an Feinstaub würden demnach freigesetzt. Vor allem Vögel und andere Wildtiere litten "erheblich" unter dem Feuerwerk. Wer trotzdem böllern möchte, sollte zumindest keine Knaller in Parks, Grünanlagen, an Seen, Teichen und Fließgewässern zünden, hieß es.

Die Umweltschützer präsentierten gleichzeitig einen Vorschlag, wo das Geld für Böller besser angelegt wäre. Geschäftsführerin Jutta Sandkühler erklärte: "Mit den 129 Millionen Euro, die die Deutschen zum Jahreswechsel buchstäblich in die Luft jagen, könnten statt dessen wertvolle Naturräume erhalten oder die Lebenssituation hilfebedürftiger Menschen und Tiere verbessert werden."

( dpa )