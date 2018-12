Kitas in Berlin: Träger und Eltern klagen gegen Begrenzung der Zusatzbeiträge

Der Kita-Träger sieht in der Deckelung der Zusatzbeiträge einen Verstoß gegen die Berufsfreiheit.

Berlin. Ein Kita-Betreiber und mehrere Eltern gehen juristisch gegen die Begrenzung der Zusatzbeiträge in Berliner Kindertageseinrichtungen vor. Sie halten die seit 1. September geltende Regelung für verfassungswidrig und haben Klage beim Berliner Verfassungsgerichtshof eingereicht, wie die Anwaltskanzlei Dombert (Potsdam) als Vertreter der Kläger am Freitag mitteilte.

Demnach sieht der Kita-Träger, die Kant Kindergarten gGmbH, einen Verstoß gegen die Berufsfreiheit. Die beteiligten 30 Eltern fürchten Einbußen bei der Betreuungsqualität und der Personalausstattung. In den vier Einrichtungen des Kita-Trägers werden laut Mitteilung der Kanzlei 390 Kinder von 80 Mitarbeitern betreut. Demnach gehört in den Kitas die biliguale Sprachförderung zu einer der Zusatzleistungen. Dies werde durch ein besseres Betreuungsverhältnis als in anderen Kitas abgesichert.

Die 30 beteiligten Eltern der Verfassungsbeschwerde sind laut Kanzlei zu Zuzahlungen von 200 Euro und mehr im Monat bereit. Weiter heißt es in der Mitteilung, die Eltern befürchten, dass zukünftig fremdsprachliche Angebote wegfallen würden.

Berlin hat als erstes Bundesland die Kita-Gebühren komplett abgeschafft, einzig das Mitagessen müssen Eltern bezahlen. Außerdem haben Kita-Betreiber die Möglichkeit, für zusätzliche Sportangebote, Bio-Essen, Musik- oder Sprachunterricht Geld zu verlangen, wenn dies die Eltern wünschen.

Dieser Zusatzbeitrag, der bis zu mehrere Hundert Euro ausmachen konnte, ist nun seit 1. September gesetzlich auf 90 Euro im Monat gedeckelt. Die rot-rot-grüne Koalition will so gerade einkommensschwächere Eltern vor unangemessenen finanziellen Forderungen schützen.

Beim Verfassungsgerichtshof war die Klage am Vormittag bis 10 Uhr noch nicht eingegangen, wie es aus der Geschäftsstelle hieß.

( dpa/BM )