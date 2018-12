Amtliche Warnung: Deutscher Wetterdienst warnt vor Windböen in Berlin

Am Freitagabend wird es windig bis stürmisch in Berlin und Brandenburg, dazu gibt es verbreitet Regen, so die DWD-Metereologen.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagvormittag eine amtliche Warnung der Stufe 1 vor Windböen in Berlin und Brandenburg herausgegeben.

Es sei mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h aus südwestlicher, später westlicher Richtung zu rechnen, so die Metereologen. In exponierten Lagen müsse mit Sturmböen und Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h gerechnet werden. Die Warnung gilt für den Zeitraum von Freitag, 21. Dezember, 18 Uhr, bis Sonnabend, 22. Dezember, 8 Uhr.

Am Freitag ist es in der Region stark bewölkt bis bedeckt. Am Vormittag und Mittag noch gebietsweise längere trockene Abschnitte, am Nachmittag und Abend von Westen her verbreitet Regen. Höchsttemperatur 6 bis 9 Grad. In der Nacht zum Sonnabend stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise Regen.

