Netzhoppers wollen Position beim Playoff verbessern

Bestensee. Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee will im Kampf um die Playoff-Plätze weiter vorankommen. Seine Position verbessern würde der derzeitige Tabellenachte mit einem Sieg am Samstag (19.00 Uhr) im Auswärtsspiel bei den Volleys Herrsching. Die Bayern sind mit einem Punkt Vorsprung nur einen Rang besser platziert. Doch Netzhoppers-Manager Arvid Kinder warnt: "Auswärts gegen die Herrschinger anzutreten, ist immer sehr unangenehm, gerade weil die enorm heimstark sind."

In der meist ausverkauften Nikolaushalle haben die Netzhoppers alle ihre bisherigen vier Bundesligapartien verloren, zuletzt dreimal in Serie ohne einen Satzgewinn. Dabei entwickelte sich in der vorigen Saison ein Satz zu einem Volleyball-Marathon: Mit 43:41 entschieden die Herrschinger diesen Durchgang für sich.

Angreifer Theo Timmermann steht bei den Netzhoppers nach ausgeheilter Bänderverletzung im Sprunggelenk zwar wieder im Training, soll aber noch geschont werden. Bei Libero Kamil Ratajczak, der sich vor einer Woche im Training eine Knieverletzung zugezogen hatte, gab Teamarzt Kai Dragowsky seine Zustimmung für einen Einsatz.

( dpa )