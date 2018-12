Staatsanwaltschaft zieht in ehemaliges Air-Berlin-Gebäude

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft zieht um. Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist am Mittwoch ein befristeter Mietvertrag für das vorher von Air Berlin genutzte Gebäude am Saatwinkler Damm in Charlottenburg abgeschlossen worden. Allerdings unter Vorbehalt: Zunächst muss der Hauptausschuss des Parlaments zustimmen. Generalstaatsanwältin Margarete Koppers bestätigte entsprechende Informationen der Morgenpost. Der Umzug soll vor allem die Platznot im Hauptsitz in Moabit lindern.

Dort sind aktuell 86 Mitarbeiter in Doppelbüros untergebracht, die künftig Einzelbüros bekommen sollen. Allerdings wecken die durch den Umzug frei werdenden Räume Begehrlichkeiten beim Landgericht, das diese seinen Richtern zur Verfügung stellen möchte. Auch dort herrsche „akute Raumnot“, erklärt Sebastian Brux, Sprecher der Justizverwaltung. „Dem stellen wir uns vehement entgegen“, sagt Ralph Knispel von der Vereinigung Berliner Staatsanwälte. Seit über einem Jahrzehnt litten die Staatsanwälte mittlerweile unter Platzmangel und geteilten Büros. Außerdem seien diese im Gegensatz zu den Richtern in die Ermittlungen involviert, müssten also in Ruhe vertrauliche Telefonate und Zeugenvernehmungen durchführen.

Dem Vernehmen nach sollen rund 100 Mitarbeiter im Herbst 2019 an den Saatwinkler Damm ziehen. Nur sei der neue Standort „gänzlich ungünstig“, sagt Knispel. Mit dem Bus brauchten die Staatsanwälte mit hochsensiblen Akten fast eine halbe Stunde bis zum Gericht. Die Vereinigung wünscht sich deshalb einen eigenen Shuttleservice.

Der Mietvertrag soll zunächst fünf Jahre laufen. Das Ziel sei, dass die Staatsanwälte dann in eine „neue Liegenschaft an der Turmstraße“ ziehen, sagt Brux. Dies sei nur ein Baustein von vielen. Geplant sei auch, dass das Verwaltungsgericht umziehe. Die Abgeordneten des Rechtsausschusses hätten dafür bereits das Kathreiner-Haus in Schöneberg besichtigt.

