ICE-Strecke Berlin–Hannover ist vier Monate lang Baustelle

Berlin. Die ICE-Verbindung zwischen Berlin und Hannover wird gleich zu Beginn des neuen Jahres zur Großbaustelle. Vom 12. Januar bis zum 17. Mai müssen Bahnreisende auf der Strecke mit Fahrplanänderungen und teils deutlich längeren Reisezeiten rechnen, teilte die Bahn jetzt ihren Stammkunden per E-Mail mit. Zur Versöhnung gab es bereits vorab einen Reise-Gutschein.

Die Schnellfahrstrecke Berlin–Hannover gilt als eine der wichtigsten Fernverbindungen in Deutschland, über die der gesamte ICE-Verkehr zwischen Berlin und dem Rheinland sowie ein Großteil des Bahnverkehrs nach Frankfurt am Main und Basel rollt. Zehntausende Reisende am Tag müssen laut Bahn ab 12. Januar mit Fahrzeitverlängerungen von 20 bis 30 Minuten rechnen. Die IC-Züge zwischen Berlin und Amsterdam benötigten rund fünf Minuten mehr Zeit. Alle Änderungen seien im Fahrplan bereits eingearbeitet und über die Auskunftssysteme abrufbar, so ein Bahnsprecher.

Start am Ostbahnhof statt Gesundbrunnen

An der 1998 eröffneten Schnellfahrstrecke muss laut Bahn die „Linienzugbeeinflussung“ ((LZB) erneuert werden. Die elektronisch gesteuerte Anlage, eine Art Früherkennungssystem für weiter entfernt fahrende Züge, ermöglicht ICE-Fahrten mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde. Ohne LZB können die Züge höchstens mit Tempo 160 über die Gleise fahren, daher also die längeren Fahrzeiten. Laut Bahn erfolgen die viermonatigen Arbeiten in drei Abschnitten von West nach Ost, dabei sei stets nur ein Teil der LZB-Anlage außer Betrieb.

Die ICE von Berlin nach Köln fahren während der Arbeiten am Ostbahnhof ab statt Gesundbrunnen und halten zum Teil nicht in Spandau. Sie fahren zudem am Hauptbahnhof etwa 30 Minuten früher los als derzeit und kommen in der Gegenrichtung etwa 20 Minuten später an.