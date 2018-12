Stau und Wartezeiten rund um Berlin zu Weihnachten: So vermeiden Sie einen stressigen Start in die Feiertage

Am Freitag starten Hunderttausende Berliner in den Weihnachtsurlaub. Auf diesen Autobahnen wird es besonders eng.

Berlin. Es ist wieder soweit: Kurz vor Weihnachten werden sich Hundertausende Berliner und Brandenburger auf Reisen zu Freunden und Verwandten begeben. Vor allem am heutigen Freitag sowie am Sonnabend dürfte es auf den Autobahnen sowie an den Bahnhöfen und Flughäfen eng werden.

Dies zeigte sich am Freitagnachmittag besonders auf der Berliner Stadtautobahn A100. Wie die Verkehrslagekarte der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zeigte, staute es sich dort vom Dreieck Funkturm bis zur Neuköllner Grenzallee in beiden Richtungen auf gesamter Länge.

Auch der ADAC Berlin-Brandenburg warnte vor Staus und Baustellen. Vor allem Autofahrer, die in nördlicher Richtung Berlin verlassen wollen, sollten mehr Zeit einplanen Der Grund: Die A114 wird von Freitag, 18 Uhr, bis Montagfrüh etwa 5 Uhr zwischen der Anschlussstelle Schönerlinder Straße und dem Autobahndreieck Pankow komplett gesperrt. Am Pankow-Zubringer werden Teile einer neuen Brücke montiert, so die dafür verantwortliche Bundesbaugesellschaft Deges. Der Autoverkehr wird in dem Bereich über die B 109/Schönerlinder Straße umgeleitet. Da die Brückenmontage über den Gleisen der Deutschen Bahn erfolgt, wird der Nahverkehr einschließlich der S-Bahn an diesem Wochenende gleichfalls unterbrochen sein.

Grafik vergrößern

Wer den Berliner Ring erreicht hat, muss weiter mit Stau rechnen. Denn die A10 wird zwischen den Autobahndreiecken Pankow und Havelland von zwei auf drei Fahrspuren pro Richtung verbreitert. Im Baubereich ist die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer begrenzt. Betroffen von den Arbeiten sind ist auch die A24 in Richtung Hamburg und Ostsee.

Auch auf den beliebten Winter-Reisestrecken in Richtung Süden müssen Autofahrer mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Hier nennt der ADAC die A9 und A13 sowie den südlichen Berliner Ring. Dort bremst die Baustelle in Michendorf die Verkehrsteilnehmer aus. An den Feiertagen selbst sei die Verkehrlage erfahrungsgemäß ruhig, hieß es von Seiten des ADAC. Am 26. Dezember ab 17 Uhr sowie am 1. Januar müsse jeweils ab dem späten Nachmittag mit größeren Rückreisewellen gerechnet werden.

An den Berliner Flughäfen rechnet die Betreibergesellschaft FBB gleichfalls ab dem heutigen Freitag mit einem überdurchschnittlich hohen Verkehrsaufkommen. Im gesamten Ferienzeitraum werden laut einer Sprecherin rund 1,26 Millionen Passagiere erwartet, ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem Normalbetrieb. Vor allem am Flughafen Tegel dürfte es sehr eng werden. Dort wird in den letzten Tagen des Jahres mit 731.000 Fluggästen gerechnet, 69 Prozent über dem Schnitt. In Schönefeld werden es rund 530.000 Passagiere sein, rund ein Drittel mehr als sonst.

Möglichst früh zum Flughafen und durch die Kontrollen

Erfahrungsgemäß haben die Reisende in der Ferienzeit mehr Aufgabegepäck dabei, daher sei mit längeren Abfertigungszeiten zu rechnen. „Für Schönefeld und Tegel empfehlen wir, mindestens zwei Stunden vor Abflug vor Ort zu sein und die Sicherheitskontrollen schnellstmöglich zu passieren“, sagte FBB-Sprecherin Kathrin Westhölter der Berliner Morgenpost. Noch im Sommer hatten die Flughäfen empfohlen, mindestens drei Stunden vor der geplanten Startzeit zu erscheinen. Damals hatte vor allem die Lufthansa-Tochter Eurowings erhebliche Probleme beim Einchecken ihrer Passagieren und der Gepäckabfertigung.

Die Bahn werde während der Feiertage alles verfügbaren Fahrzeuge einsetzen, sagte Bahnsprecher Burkhard Ahlert. Besonders am Freitag und Sonnabend könnte es vielen ICE voll werden. Er empfiehlt, sich vorab möglichst einen Sitzplatz zu reservieren oder auf Züge außerhalb der besten Reisezeit auszuweichen. In Zügen, die in der Reiseauskunft als besonders nachgefragt gekennzeichnet sind, könne eine Mitfahrt ohne Reservierung nicht garantiert werden, so die Bahn.