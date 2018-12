Hansa Rostock will Negativserie beenden: Testprogramm steht

Rostock. Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will nach vier sieglosen Spielen in Serie zurück in die Erfolgsspur. "Das Spiel ist sehr wichtig für uns, wir werden alles reinhauen. Wir brauchen eine gute Mischung zwischen Offensive und Defensive", sagte Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag vor dem Rückrunden-Auftakt gegen den FC Energie Cottbus am Samstag (14.00 Uhr/NDR live) im heimischen Ostseestadion. Hansa hat nach der jüngsten Negativserie den Anschluss an die Aufstiegsplätze zumindest vorerst verloren.

Dotchev kann aller Voraussicht nach seine Bestbesetzung aufbieten. Ein Fragezeichen gibt es lediglich um den Einsatz des angeschlagenen Linksverteidigers Nico Rieble. Sollte der Abwehrspieler erneut ausfallen, könnte Vladimir Rankovic dessen Position übernehmen und der angestammte Mittelfeldspieler Stefan Wannenwetsch wieder auf die rechte Abwehrseite rücken.

Der FC Hansa hat unterdessen das Programm seiner Wintervorbereitung komplettiert. Trainingsauftakt ist am 3. Januar des neuen Jahres. Im Trainingslager vom 8. bis 18. Januar 2019 in Belek in der Türkei wird es Testspiele gegen die Zweitligisten FC Erzgebirge Aue Aue (11. Januar/15.00 Uhr) und SV Sandhausen (13. Januar/15.00 Uhr) sowie den Drittliga-Rivalen VfR Aalen (14. Januar/15.00 Uhr) geben. In der Generalprobe vor dem Punktspiel-Neustart bei Schlusslicht Eintracht Braunschweig (27. Januar/14.00 Uhr) werden die Hanseaten am 22. Januar (18.00 Uhr) noch beim Zweitligisten Holstein Kiel gastieren.

