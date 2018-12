Umfrage: Pflegekräfte in Brandenburg wollen Pflegekammer

Potsdam. Die Pflegekräfte in Brandenburg haben sich in einer Umfrage der Landesregierung mehrheitlich für die Schaffung einer Pflegekammer ausgesprochen. 56 Prozent der 1700 telefonisch und online befragten Pflegekräfte votierten dafür. "Pflegekräfte wollen und brauchen eine starke Interessenvertretung", sagte Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Donnerstag in Potsdam. Der Landtag hatte 2015 diese Befragung gefordert, bevor er möglicherweise entsprechende Gesetze erlässt. Die Bildung einer Kammer, wie es sie etwa schon für Rechtsanwälte oder Architekten gibt, ist in der Branche umstritten.

( dpa )