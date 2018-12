Gründer Sebastian Diemer verlässt Berlin - und rechnet mit der Stadt ab

Berlin. Der erfolgreiche Start-up-Unternehmer Sebastian Diemer verlässt Berlin. Den 31-Jährigen, der unter anderem den Finanzdienstleister Kreditech gegründet hat, zieht es nach Frankfurt/Main, wo er ein Start-up für medizinisches Cannabis aufbauen will.

Die Gründe für seinen Rückzug aus Berlin nennt der 31-Jährige in einem Facebook-Post, den er am vergangenen Sonntag auf Englisch veröffentlichte. Die Mitteilung gleicht einer Abrechnung mit der Hauptstadt.

So schreibt Diemer über die Berliner Start-up-Szene: "Ich bin kein Fan von Hipstern und übertriebenem Feminismus." Er freue sich nach seinem Umzug auf konservativere Rollenbilder: "Männer, die sich wie Männer verhalten und wie Männer aussehen - genau wie die Ladies".

Diemer ärgert sich zudem über die Berliner Behörden. "Kaum etwas funktioniert im öffentlichen Sektor. Versuchen Sie mal, ein Auto anzumelden oder einen Pass zu beantragen." Nicht zu unrecht nenne man Berlin einen "failed state" - einen gescheiterten Staat.

In Berlin gebe es zwar Begeisterung für unternehmerische Ideen, es fehle aber an Substanz. "Die Leute reden viel, daraus entsteht aber kaum etwas." Die Berliner Start-up-Szene gebe einem das Gefühl, es sei in Ordnung, alle zwei Monate an einem neuen, unsinnigen Projekt zu arbeiten, ohne damit Geld zu verdienen. Das könnte laut Diemer an einem Überangebot von Clubs und Partys liegen. Es sei wenig wertvoll, "von Mittwoch bis Donnerstag mit abgefuckten Menschen an abgefuckten Orten zu feiern."

In Frankfurt arbeitet Diemer nun mit weiteren Partnern an dem Pharmaunternehmen Farmako, das medizinisches Cannabis importieren und an Apotheken verkaufen will.

( BM )